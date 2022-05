Rage Against The Machine reagirali su na nedavne najave da bi američki Vrhovni sud mogao ukinuti pravo na pobačaj.

Bend je objavio kako podržavaju pravo na pobačaj, nakon što je u SAD-u procurio nacrt iz Vrhovnog suda koji je glasovao za poništenje u slučaju Roea protiv Wadea. Po toj odluci Vrhovni sud SAD-a je 1973. godine, izglasao odluku prema kojoj je pobačaj postao legalan na saveznoj razini u SAD-u.

Rage Against The Machine - "Killing In the Name"

U izjavi na društvenim medijima grupa podupire reproduktivna prava i, kažu, nastavit će se boriti protiv bilo kakvih pokušaja ograničavanja i kontrole reproduktivnih sloboda.

"Kriminalizacija pristupa na pobačaj samo će povećati patnju koju će nejednako osjetiti siromašni, različite etničke pozadine i manjine ili nezastupljene zajednice. Činjenica da se obje veće stranke stalno pomiču udesno treba nas zabrinuti - to je poziv na buđenje i organizaciju radikalne moći ljudi protiv države koja nastavlja napade na ljudske živote."

Rage Against The Machine, jedan od najvažnijih bendova svih vremena, po prvi puta u Hrvatsku dolaze, i to u sklopu najtraženije svjetske turneje "Public Service Announcement". U zagrebačkoj Areni nastupit će 17. rujna, uz specijalne goste, grupu Run The Jewels.