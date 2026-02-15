Putnike privlače lijepi krajolici, zimske sportske aktivnosti i šarmantni europski gradovi bogate povijesti, a sve popularniji među ekološki osviještenim putnicima je i - avanturizam

Predviđa se da će europsko tržište zimskog turizma u budućim godinama cvjetati sa snažnom godišnjom stopom rasta od šest posto. Sam zimski turizam BDP-u nekoliko europskih zemalja pridonosi od jedan do dva posto te ističe njegovu vitalnu ulogu u gospodarstvima.

Europsko tržište zimskog turizma nastavilo je rasti zahvaljujući bogatoj lepezi ponude koja uključuje atraktivne krajolike, zimske sportske aktivnosti i šarmantne gradove s bogatom poviješću. Države poput Švicarske, Austrije, Francuske i nordijskih zemalja, bilježe sve veći broj međunarodnih turista koji traže i avanturu i kulturna iskustva, prenosi Norway Business Daily.

Tržište pustolovnog turizma doživjelo je također značajan rast potaknut višim raspoloživim prihodima, popularnošću pustolovnih sportova i sportova na otvorenom, rastućim interesom za ekološka i održiva putovanja, poboljšanom globalnom povezanošću i sve većom potražnjom za iskustvenim putovanjima umjesto za materijalnim dobrima.

Predviđa se kako će tržište pustolovnog turizma nastaviti rasti što se pripisuje povećanom interesu za jedinstvenim iskustvima, sve većem sudjelovanju starijih demografskih skupina u pustolovnim putovanjima i rastućoj dostupnosti paketa pustolovnog turizma. Tržišta u nastajanju također pridonose ovom rastu, s povećanjem višegeneracijskih doživljaja avanturističkih putovanja.

Avanturistički turizam

Društveni mediji igraju značajnu ulogu u rastu tržišta pustolovnog turizma. Influenceri, sadržaj koji generiraju korisnici i raširena uporaba pametnih telefona, nadahnjuju putnike da istražuju egzotična odredišta i upuštaju se u avanturističke aktivnosti. Platforme društvenih medija postale su važan alat za promicanje ove vrste turizma.

Avanturistički turizam sadržava aktivnosti putovanja koje obično uključuju istraživanje ili sudjelovanje u fizički izazovnim, a ponekad i riskantnim aktivnostima na otvorenom.

Aktivnosti se kreću od planinarenja, trekkinga, penjanja po stijenama ili ekstremnih zimskih sportova do avantura na vodi kao što su rafting i safari ekspedicije. Ovaj oblik turizma privlačan je osobama koje traže uzbuđenje i onima koji traže jedinstvena, impresivna iskustva u prirodnom okruženju.

Važnost inovacija

Europska komisija za putovanja (ETC) stavila je značajan naglasak na promicanje nordijskih zemalja kao glavnih destinacija zimskog turizma. Ključna inicijativa koju je pokrenuo ETC ima za cilj revitalizirati sektor u ovim regijama od kojih su mnoge bile pogođene pandemijom covida.

Kampanja ističe ljepotu krajolika, od planina i ledenjaka do netaknutih plaža, istovremeno prikazujući aktivnosti kao što su skijanje, klizanje i terenska vožnja bicikla za putnike željne avanture.

Osim toga, kamen temeljac turizma u nordijskim zemljama je inovacija. Inicijativa Nordic Innovation financirala je projekte poput mobilnog prikupljanja podataka za statistiku turizma, promicanje održivog turizma u lučkim gradovima i kreiranje Nordic Travel Tech Network.

Ulaganja i inovativna rješenja budućnost su ove grane gospodarstva što ističe i Svjetska turistička organizacija (WTO). Ulaganja su jedan od ključnih prioriteta za oporavak turizma nakon pandemije, važna i za budući rast i razvoj, što je potrebno postići inovativnim rješenjima. Pritom svakako valja voditi brigu o očuvanju okoliša te o održivosti.

Ekologija i održivost

Planinski turizam i dalje je značajan trend koji podržavaju međunarodne organizacije poput UNWTO-a. Posljednji Svjetski kongres o snježnom i planinskom turizmu također je istaknuo važnost inovacija i održivosti u planinskom turizmu, sa sudionicima iz velikih europskih zemalja poput Italije, Francuske i Ujedinjenog Kraljevstva.

Ovaj rastući segment privlači turiste željne iskustva planina prekrivenih snijegom, istraživanja jedinstvenih krajolika i sudjelovanja u aktivnostima na otvorenom, što ga čini jednim od najpopularnijih oblika zimskog turizma.

Među brojnim ponudama, ekološke i održive ture su među najpopularnijima. Sklonost ekološkim iskustvima putovanja koja se temelje na prirodi, uključujući planinarenje i istraživanje divljine na krševitim terenima Europe, ubrzano raste. Mnoge putnike privlače prirodne ljepote europskih zemalja zbog potrebe za odmakom od urbanog života.

Taj je trend također vidljiv u praksi tvrtki poput Wild Sweden, koja se fokusira na održiva i lokalno orijentirana iskustva putovanja. Partnerstvom s lokalnim poduzećima, korištenjem javnog prijevoza i ponudom autentične kuhinje, Wild Sweden ne samo da stimulira lokalno gospodarstvo, već potiče dugoročnu održivost turizma.

Digitalizacija

Kako se turistička industrija razvija, pomak prema digitalnim platformama izraženiji je nego ikad. Online booking platforme dominantan su izbor turista koji planiraju putovati u Europu. Organizatori putovanja iskorištavaju snagu interneta kako bi ponudili prilagođene pakete i besprijekorna iskustva rezerviranja, čineći planiranje putovanja jednostavnijim i učinkovitijim.

Održivost, inovativnost, digitalizacija i razvoj vještina, stupovi su europskog turizma istaknuto je na neformalnom sastanku europskih ministara turizma održanom u veljači 2024. u belgijskom gradu Louvain-la-Neuveu gdje su sudionici razgovarali o budućnosti europskog turističkog sektora.

Ponovno otvaranje i oporavak turističkog ekosustava predstavljaju priliku za iskorištavanje faze oporavka nakon pandemije prema zelenoj i digitalnoj transformaciji za otporniji turistički ekosustav.

Zemlje članice podijelile su svoja očekivanja u pogledu turizma na europskoj razini tijekom sljedećeg mandata. S tim u vezi, predsjedništvo je pozvalo Europsku komisiju da zadrži pozornost koju je proteklih godina pridavala turizmu i podupre njegovo proširenje izvan ovog mandata. Tako u eri u kojoj globalnom pričom dominiraju zahtjevi za održivošću i tehnološkim napretkom, europski ministri turizma zacrtavaju novi smjer.

I da zaokružimo priču o zimskom turizmu, u nastavku slijede ključni zaključci s europskog zimskog turističkog tržišta prema Future Market Insights.

- Europsko tržište zimskog turizma spremno je za snažan rast u sljedećem desetljeću.

- Održivi turizam je glavni trend, posebno u nordijskim zemljama.

- Natjecanje među turističkim tvrtkama potiče inovacije i poboljšanje usluga.

- Planinski i snježni turizam u Europi su sve popularniji.

- Digitalne platforme za rezervacije dominiraju procesom rezervacija zimskog turizma.

- Mlađi putnici traže avanturu, dok stariji preferiraju kulturna iskustva.

- Zimski turizam značajno pridonosi BDP-u više europskih zemalja.