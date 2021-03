Program vesterna redatelja Budda Boettichera zagrebačko kino Tuškanac otvara Čovjekom iz Arizone (1957), filmom koji se uklopio u tadašnje tendencije realističkijeg pristupa žanru, koji se ogledao i u slojevitijem profiliranju antagonista.

Publika će u petak moći pogledati Buchanan ponovno jaše (1958), manje 'psihologičan', manje posvećen sjenčanju karaktera, osobito tamnijim nijansama, a više usložnjavanju zapleta. Iste večeri je i Kobna odluka u Sundownu (1957), film s protagonistom koji se ne uklapa u obrasce standardnog pozitivca vesterna. Zahtjevnije postavljanje središnjih likova nije bilo uobičajeno u niskobudžetnim izdancima žanra, no Boettichera oskudni proračunski uvjeti nisu obeshrabrili u umjetničkim težnjama.

Na programu kina Tuškanac u subotu je Jahač osvetnik (1959), predzadnji film iz Boetticherove serije te jedan od najcjenjenijih, prvi snimljen u cinemascopeu i s vrlo ekspresivnim kolorom. Riječ je i o jednom od najomiljenijih vesterna slavnog Martina Scorsesea. Slijedi Od sada sedmorica (1956), film koji je ostvario uspjeh u kinima i dao novi zamah karijeri Randolpha Scotta, čija je daljnja suradnja s Boetticherom rezultirala time da su obojica postali neupitni klasici žanra vesterna.

Za kraj programa u nedjelju je Stanica Komanča (1960). Snimljen u Cinemascopoeu i Eastman koloru, što mu je dalo vizualnu izražajnost kakvu raniji, izrazito niskobudžetni filmovi ciklusa nisu imali, i ovaj film naglasak stavlja na karakterizaciju likova koji su bogato i slojevito profilirani, pri čemu je protagonist, kao i većina likova koje Scott tumači, obilježen osjećajem egzistencijalne praznine i gubitka, naposljetku, na samom kraju filma koji zrcali svoj početak, i beznađem.

Četvrtak, 11.03.

19:00 Čovjek iz Arizone / The Tall T (1957), 78'

Petak, 12.03.

19:00 Buchanan ponovno jaše / Buchanan Rides Alone (1958), 80'

21:00 Kobna odluka u Sundownu / Decision at Sundown (1957), 77'

Subota, 13.03.

19:00 Jahač osvetnik / Ride Lonesome (1959), 73'

21:00 Od sada sedmorica / Seven Men from Now (1956), 78'

Nedjelja, 14.03.

19:00 Stanica Komanča / Comanche Station (1960), 73'

Svi filmovi imaju hrvatske podnaslove.

Cijena ulaznice 25 kuna.