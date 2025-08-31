Radno vrijeme trgovina i shopping centara za 31. kolovoza 2025.
Radno vrijeme trgovina i shopping centara za 31. kolovoza 2025. godine
Radno vrijeme trgovina i shopping centara za 31. kolovoza - nedjelja, zadnja nedjelja ovog mjeseca i da, trebali bi pronaći neki dućan koji radi... ima ih, i shopping centara, ipak kreće škola...
Pa ako se vozite gradom u potrazi za dućanom, evo par savjeta gdje bi mogli svratiti i kupiti što vam treba...
Eurospin - pogledajte otvorene trgovine
Kaufland - pogledajte otvorene trgovine
Konzum - pogledajte otvorene trgovine
Lidl - pogledajte otvorene trgovine
KTC - ne radi
Ribola - pogledajte otvorene trgovine
Tommy - pogledajte otvorene trgovine
Spar/Interspar - pogledajte otvorene trgovina
Studenac - pogledajte otvorene trgovine
Wolt Market - pogledajte otvorene trgovine
Shopping centri koji rade:
Z Centar
King Cross
Supernova Buzin
Supernova Garden Mall
Eto... ako vam nije drago što morate voziti preko pola grada da bi nešto kupili, sjetite se toga i tako pokažite "najboljoj vladi AP-a" (namjerno mala slova) što mislite o njima - prostim prstom, i to svaku put u prolazu...
