Koncept „izgubljenih paketa“ prvi put u Hrvatskoj: Zagreb dobiva prvi pop-up store paketa s misterioznim sadržajem

Od ponedjeljka 8. rujna do subote 13. rujna posjetitelji zagrebačkog trgovačkog centra Avenue Mall imat će priliku uroniti u potpuno novo i jedinstveno shopping iskustvo - moći će kupiti čak 10 tona izgubljenih paketa s misterioznim sadržajem. Tako će nakon velikog uspjeha u Parizu, Rimu, Madridu, Beču, Amsterdamu, Kopenhagenu, Stockholmu i Berlinu, i Zagrepčani moći sudjelovati u potrazi za blagom i, uz malo sreće, postati novi vlasnici high-tech uređaja, dizajnerske odjeće i obuće, satova, beauty i kućanskih aparata i još mnogo toga.

Shopping za pamćenje

Prvu pop-up trgovinu ovakve vrste organizira francuska start-up tvrtka King Colis, a iako je koncept jedinstven, pravila su vrlo jednostavna. Paketi se prodaju po težini po vrlo povoljnim cijenama, a postoje dvije kategorije - standard i premium. Za standard pakete kupci će trebati izdvojiti 1,90 eura za 100 grama, dok je cijena premium paketa 2,79 eura za 100 grama. Zainteresirani kupci imat će 10 minuta da odaberu koliko kilograma i paketa žele, no ne smiju ih otvarati prije kupovine. Nakon plaćanja slijedi onaj najuzbudljiviji dio - otvaranje paketa i otkrivanje iznenađenja!

„Uvijek je zabavno i uzbudljivo, jer nikad ne znate što ćete otpakirati. Ponekad se u paketima nalaze prava mala blaga. Primjerice, u Francuskoj je jedan od kupaca otpakirao zlatnu polugu, a u Italiji je pronađen rabljeni Rolex. Naravno, sreća igra veliku ulogu u tome što ćete pronaći u svojim paketima, ali jedno je sigurno - iskustvo je nezaboravno! Vjerujem da će odaziv, kao i do sada, biti velik, a svim zainteresiranim kupcima savjetujem da dođu što prije jer su količine ograničene.", izjavio je Killian Denis, izvršni direktor i suosnivač King Colisa.

Pop-up trgovina bit će smještena u trgovačkom centru Avenue Mall u prizemlju, ispred trgovine „Women's Secret", od ponedjeljka 8. rujna do subote 13. rujna. Radno vrijeme ponedjeljkom je od 14 do 21 sat, a ostalim danima od 10 do 20 sati. Ulaz je besplatan za sve kupce, a maloljetnici trebaju biti u pratnji odrasle osobe. Kako bi izbjegli čekanje u redu, kupcima je dostupan fast pass na službenoj web stranici.

Ekološki odgovoran pristup

Svake godine milijuni paketa naručenih online izgube se iz raznih razloga, najčešće zbog netočnih podataka za dostavu. Nakon što kupci dobiju povrat novca, te su se nedostavljene pošiljke ranije uglavnom uništavale. Od 2023. godine tvrtka King Colis otkupljuje izgubljene pakete i daje im novi život. Paketi se prodaju na njihovoj web stranici ili u poznatim trgovačkim centrima diljem Europe. Tako kupci mogu sudjelovati u smanjenju otpada i ostaviti pozitivan ekološki trag.