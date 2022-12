Radio Tvornica slavi prvi rođendan uz grupu Jonathan i goste iznenađenja

Radio Tvornica najavljuje veliku proslavu svog prvog rođendana koja će se održati u subotu, 28. siječnja 2023. godine u Tvornici kulture. Nakon prve, uspješne i kreativne godine, slavljeničku će večer, uz mnoštvo zabavnih sadržaja i druženja obilježiti koncert riječke grupe Jonathan te glazbeni gosti iznenađenja.

Radio Tvornica već 365 dana na totalno drugačiji način kreira svoj program i donosi kombinaciju kvalitetne glazbe, servisnih informacija, predstavljanja kulturnih sadržaja, zelenih tema i aktivnosti civilnog društva te promocije aktivnog i zdravog života uz dinamične i provokativne informativne i kontakt sadržaje. Radio je dostupan 24/7 na www.radiotvornica.hr te kao prvi privatni digitalni radio na DAB+ platformi, a svoj će prvi rođendan obilježiti velikom rock eksplozijom.

Jonathan - „Try To Get Even"

Za svoju je veliku feštu ekipa Radija Tvornice odabrala bend Jonathan kao glavnu točku večeri. Jonathan već gotovo 10 godina obogaćuje hrvatsku glazbenu scenu nastupima i kvalitetnim izdanjima koja su osvojila srca publike i kritike. Debitirali su albumom ''Bliss'' 2014. godine nakon kojeg su objavili kratki EP ''Getting closer is keeping us apart'' te dvostruki LP ''To Love/To Hold''. Moćna im je kombinacija indie rocka s primjesama post punka i popa od samih početaka, osim vjerne publike, donosila brojna priznanja kao što su četiri Rock&Off nagrade, od čega čak tri za Koncertnog izvođača godine, te nominaciju za Porin. Nakon turneje po Americi, riječki je bend nastavio rasprodavati klubove po Hrvatskoj, a novi su materijal najavili već dvama singlovima - ''Falling'' i ''Have It All''. Publiku će koncertom u Tvornici kulture prisjetiti starijih stvari, ali i uvesti u novu eru jednog od najznačajnijih regionalnih bendova.

Jonathan - Falling (Official Video)

Osim koncerta fantastičnog Jonathana, Radio Tvornica priprema i posebne goste iznenađenja. Ovaj će event biti i idealna prilika za druženje sa Šamanom i Ifkom, Renči, Tiborom i Mićom te ostatkom ekipe Radio Tvornice koja vas poziva na ludu proslavu rođendana.

Informacije kako do besplatnih ulaznica bit će objavljene u eteru Radio Tvornice, te na društvenim mrežama radija i Tvornice kulture.