SubScena za kazalište, izvedbene umjetnosti i ostale hibride poziva vas na izvedbu predstave kazališnog kolektiva Quizzical Körper - "C Over?", u subotu 10.08.2019. od 20.00 sati u Dvorani za izvedbene umjetnosti Medika. Ulaz na predstavu je besplatan.

Predstava "C Over?", nastala je kao rezultat intenzivne petodnevne radionice plesnog kazališta The Sacred Feminine, održane u sklopu programa umjetnici u rezidenciji od 5 - 9.kolovoza 2019., u AKC Medika. "C Over?" je izvedbeni eksperiment koji se zalaže za dekriminalizaciju seksualnog rada u Zagrebu. U njemu sudjeluju žene koje izražavaju vlastite stavove putem plesa i poezije

Autorice: Quizzical Körper i gošće

Izvođačice: Petra Brnardić, Irene Carreño i Rebecca Mary

Dramaturgija: Mieke Weckesser

Umjetničko vodstvo: Andrea Lagos

Quizzical Körper - plesno-kazališni kolektiv čije je djelovanje utemeljeno u zajedničkoj strasti za pripovijedanjem i njegovoj snazi zagovaranja društveno relevantnih tema. Iskustva, kao i razne nacionalnosti i kontrastirajuće osobnosti članica kolektiva međusobno se nadopunjuju u djelovanju fokusiranom na pronalazak mjesta susreta neočekivanog.

https://quizzicalkorper.com/

* * *

Quizzical Körper umjetnička rezidencija dio je SubScena programa u 2019.

SubScena za kazalište, izvedbene umjetnosti i ostale hibride neprofitni je projekt kojeg u partnerstvu provode AKC Attack i Udruga Cirkorama unutar Autonomnog kulturnog centra Medika, a s ciljem afirmiranja i povezivanja avangardnih i eksperimentalnih izvedbenih umjetnika/ca iz Hrvatske, regije i svijeta, neovisno o žanru, stilu i razdoblju kojem pripadaju. SubScena potiče svaki umjetnički opravdan, radikalan ili suptilan postupak stvaranja izvedbe te razvija i promovira eksperimentalne strategije za aktiviranje nove publike i uspostavljanje suvremenog umjetničkog diskursa. Projekt financijski podržavaju Grad Zagreb, Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, te Zaklada Kultura Nova i Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva koje podržavaju rad AKC.

https://attack.hr/subscena/