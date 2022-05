Seksualni rad, zagrljaj, etno, vlastita odgovornost i zagrljaj: QUEER ZAGREB 2022

Slavljenički 20.Queer Zagreb predstavlja nam se kroz spektar tema: seksualni rad, globalno nasilje, tijelo koje je kontra nacionalističkog nasilja, pitanja vlastite odgovornosti i pazite sad - zagrljaj. Usmeni spomenik već tradicionalno hoda Zagreb i podsjeća ga na svoju nevidljivu gay povijest. Od 24.svibnja do 5.lipnja rezervirajte svoju zabavu! Od MSU-a do HNK (u kojemu vas čeka DOGAĐAJ sezone!) do Cvjetnog trga, i ostalih popederenih ulica queer nam Zagreb grada.

U Zagreb dolazi 100 umjetnika i aktivista iz cijelog svijeta, a sve počinje svečanim otvorenjem u HNK 24.5. koje ne smijete propustiti. Naime, predstava Brune Isakovića i Nataše Rajković „Yira, yira" nakon izvedbi u Buenos Airesu i Sao Paulu svoju hrvatsku premijeru ostvaruje na 20. obljetnici Queer Zagreba. Predstava je nastala u suradnji sa izvođačima, seksualnim radnicama/icima i queer aktivistima iz Argentine: Juan Ejemplo, Leandra, Pichón Reyna i Sofía Tramazaygues. Kroz njihove priče seksualni rad pokazuje se u međuodnosu osobne odluke i spleta okolnosti, radnih uvjeta, ekonomije i tržište, margina i središta moći, želja i realnosti.

Ističemo i radove umjetnika Carlosa Martiela s Kube i Wagnera Schwartza iz Brazila u Muzeju suvremene umjetnosti u 19 i 20 sati u četvrtak 27. 5. Carlos Martiel izvodi performans „Velo de Silencio" kojim progovara o strukturalnom rasizmu i političkom sistemskom historijskom nasilju nad svim društveno marginaliziranim tijelima. Umjetnik svojim radovima otvara pitanja što se događa u našem društvu s drugačijim tijelima, s tijelima onih „drugih", s crnim, ženskim, seksualno i rodno nenormativnim, queer, imigrantskim tijelima.

Odmah nakon izvedbe Carlosa Martiela publika će imati priliku pogledati „La Bête" Wagnera Schwartza. Naime, radi se o interaktivnoj izvedbi koja je nastala kao hommage seriji skulpura Bichos (The Critters, 1960.), brazilske vizualne umjetnice Lygie Clark, jedne od predstavnica neokonkretizma u suvremenoj umjetnosti. Osnovna intencija Wagnera Schwartza reaktivacije je spomenutog Clarkina rada u izvornoj zamisli skulpture kao živućeg organizma, koja se ostvaruje ne samo u interakciji s gledateljem. Izvedba je u Brazilu proizvela velike kontroverze nakon koje je umjetnik dobio više od 600 prijetnji smrću te se morao skloniti iz Brazila i trenutno živi u Francuskoj. U Zagrebu će izvesti istu verziju rada koja je u Sao Paulu postala tema prvoklasnog političkog skandala.

Zagrljaj Vas čeka na Cvjetnom Trgu! 27. - 28.5. od 12 h - 11:59 h u izvedbi Igora Zenzerovića i Bojana Bana - Studija jednog zagrljaja. Posvetite im pokoji sat!

I za kraj - gay tura po centru Zagreba od 2.-5.6.2022. u režiji Anice Tomić i Jelene Kovačić, sada već tradicionalni Usmeni spomenik! Naprosto, ne smijete propustiti!

Jesmo li zaboravili reći da Vas očekuje fenomenalna suradnja Etnografskog muzeja, ansambla Lado s poetskim čitanjem Nine Violić? Da! I to - 25.5. u 19:0, u režiji briljantnog Ivana Planinića.

Umjetnički direktor Queer Zagreba Zvonimir Dobrović kaže: „Činjenica da smo dogurali do dvadesetog izdanja Queer Zagreba govori o tome da je queer art i queer kao umjetnička tema prilično aktualna i da je mnogima važno kontinuirano govoriti o onome što nas sve ponekad čini drugačijima".