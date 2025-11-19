Velika punk fešta Kontrafest sa 14 bendova ovog vikenda u zagrebackom klubu Primarijus

Ovog vikenda, u petak 21.11. i subotu 22.11. će se u zagrebačkom klubu Primarijus craft pivovare koji se nalazi na adresi Slavonska 3b, održati velika punk fešta pod nazivom Kontrafest! na kojoj će svirati čak četrnaest lokalnih punk bendova, a sve u organizaciji zagrebačke punk legende Žikija, leadera punk rock grupe No More Idols.

Prvi dan, petak 21.11. će festival otvoriti street punkeri Lokva on the street iz Dugog sela, nakon njih će se na stage popeti grupa Kostik, pa riječki Žulj, nakon kojih zagrebačka Ciroza jetre, pa hard core / street punkeri Taft, pa Kombinator i za kraj hard core punk crossover bend Čnomor iz Rijeke.

Drugi dan će večer otvoriti osječki punk rockeri Tarzan u dunflaši nakon kojih će se na stage popeti zagrebački punk rock veterani Eksodus sa gošćom, original pjevačicom Ivom koja je prije Eksodusa pjevala u legendarnoj zagrebačkoj punk grupi Skol, pa street punk - oi bend Spokoi, nakon kojih će se na stage popeti zagrebačke punk legende No more idols, pa čakovečki Partleki, nakon kojih će nastupiti čakovečki anarho pankeri Bakterije i za kraj melodični hard core / oi veseljaci Biciklić.

Vrata se svaki dan otvaraju u 19:00 sati, a prvi bend počinje u 20:00 sati. Ulaznice po cijeni od 17.00 € za jedan dan i 30.00 € za oba dana se mogu kupiti na ulazu u klub Primarijus od 19:00 sati.

Vidimo se u Primarijusu!

Satnica petak:

19:00 vrata

20:00 Lokva on the street

20:50 Kostik

21:40 Žulj

22:35 Ciroza jetre

23:30 Taft

00:25 Kombinator

01:20 Črnomor

Satnica subota:

19:00 vrata

20:00 Tarzan u dunsflaši

20:50 Eksodus

21:40 Spokoi

22:35 No more idols

23:30 Partleki

00:25 Bakterije

01:20 Biciklić