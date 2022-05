Prvi tjedan lipnja će biti lijep i sunčan, tako da nemate razloga ostati doma nego svratite to Attacka

SAD STORIES X. - Shallov, Damato, Teresa c.f.r., Dead Dog Summer, srijeda 1.6., 19 h, ulaz 30kn

Dugo je trebalo da se suzni bendove vrate u svoje kombije, ali eto ih ponovo da nam ispričaju svoje muke. Novi i stari gosti vraćaju nam se u mračnu rupu.

Shallov (Bratislava, post rock/screamo)

Dobri znanci ovih zidova. Reverbni melosi popračeni mučnim pjevanjem rastapaju i najtvrđa srca.

Damato (Bratislava, neocrust/hcpunk)

Mračni tupa tupa s dva vokala melje i drobi na lokalnom jeziku. Novo izdanje je stiglo pa eto i njih.

Teresa C. F. R. (Barcelona, eksperimentalni zvuci)

Eksperimentalni duo igra se zvukovima i instrumentima, a jednog od članova znamo kao osobu iza KrimSkramz labela sa Katalonskom adresom.

Dead Dog Summer (emo/post hardcore, Čakovec)

Najbolje što je emo mogao ponuditi nekad, ali odsvirano danas. Stare face u novom ruhu i po prvi puta u Attacku.

Ulaz: 30kn

Dobar provod = zagarantiran!

Electric Chair / Lysol / Sukob / Rules u Attacku! četvrtak 2.6., 20:00 -01:00, ulaz 45 kn

ELECTRIC CHAIR (USA)

Početkom novog milenijuma počelo se zakuhavati ono što je doživilo svoj klimaks sredinom dvijetisućitih godina. Da, kao što ste i sami pretpostavili, bila je to eksplozija hardcore punk bendova koji su inspiraciju žmikali iz američkog hardcore punka prve polovice osamdesetih godina. Tako smo u samoj špici novog vala doslovno svaki mjesec bili posluženi s blokom friških imena koja su filtrirala nadrkanost kroz buku koja je neodoljivo podsjećala na pionire žanra poput Black Flag, Negative Approach, Minor Threat, Poison Ideu i Adolescents. U konačnici je taj retro HC val iznjedrio na lopate kvalitetnih bendova koji su itekako preživjeli test vremena, a samo neki od njih su Government Warning, Direct Control, Career Suicide, Dead Stop i Regulations.

Danas, s odmakom od petnaest godina dok su nabrojani dosezali svoj kreativni vrhunac, vrlo malo bendova i dalje rošta po ranom USHC stilu, no i ta nekolicina je u većini slučajeva neuvjerljiva, usiljena i bezdušna. Ono osvježenje koje se apsolutno istaknulo unazad nekoliko godina i koje se bez pogovora može pridružiti ranije nabrojanoj grupici nosi ime - Electric Chair.

Electric Chair su se okupili 2018. godine, žive, rade i pankuju u Olympiji, a iza sebe imaju tri singla, od čega su dva izbačena na etabliranom Iron Lung recordsu. Ovo im je prva europska pustolovina, a svima vama koji imate izražene apetite za abrazivnom hardcore pankčinom mega preporučujemo provjeru dolje nanizanih linkova i dolazak na gigčinu jer solidan hype oko benda potpuno je opravdan. Rekli bi - USHC as it's finest!

LYSOL (USA)

Lysol je bend koji već sedam godina uspješno plovi između scena i gura zajebanu fiju briju The Stooges vibru proguranu kroz energiju hardcore punk divljaštva. Dolaze također iz Olympije, a do sad su izbacili nekoliko izdanja od kojih se u našem slučaju najviše ističe prošlogodišnji album "A Soup For My Family" na Feel It recordsu. S obzirom da je Iggy Pop jedan od rijetkih živućih oldtimera koji je zainteresiran za nove bendove koje još k tome prezentira kroz svoju radio emisiju, ne bi nas čudilo da i ove mladce raspali i predstavi u stilu "Holy shit, this band rules!" baš kao što je to bio slučaj s Hank Wood & The Hammerheads. Dođite se uvjeriti da je punk'n'roll još uvijek zajebana sila koja živi punim plućima u Olympiji.

SUKOB (ZG)

Prošle su pune dvije godine od njihovog zadnjeg giga u Zagrebu, no u međuvremenu su odsvirali ponešto koncerata diljem zemlje, snimili deset pjesama za 12", te njih nekoliko za kompilaciju koja će izaći možda već i tekuće godine. Ovaj gig zamišljen je kao svojevrsna promocija mini albuma kojeg još nisu dočekali jer je pomama za izradom ploča u vrijeme pandemije dosegla apsolutno sve moguće plafone ludila. No, najsvježija informacija vrišti od nade i entuzijazma jer kaže da bi ploča trebala stići tokom petog mjeseca pa eto, živi bili pa napokon doživjeli!

RULES (ZG)

Imamo i mi svog rokenrol, a opet hardcore konja za utrku!

Rules su se u pojačanoj postavi s dvije gitare već dokazano digli na još viši level, pa ako niste svjedočili ovoj istini nudimo vam priliku za još jedan popravni. I za kraj, kao što ste mogli primjetiti, na gig su zakucana četiri benda stoga vam savjetujemo da na Rulese dođete na vrijeme kako vas poslije ne bi izgrizli komentari tipa: "Nisi stigao/la na njih? Pfff, bili su najbolji do sad čoeče!"

Prije, između i nakon bendova buku buče Bodež i Saturnov Okot.

VRATA 20:00 / START 20:30 / UPAD 45 KN

vitamin Disco, petak 3.6., 22:00-04:00, ulaz 20 kn

DRESS CODE: trapezice, šljokice, perike, životinjski uzorci i gola tijela.