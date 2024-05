Tvrtka Bolt u suradnji s djecom pokrenula prvi think tank za gradove budućnosti

Uzevši u obzir da gotovo 60 posto Europljana smatra da bi njihovi gradovi bili bolji s manje automobila*, vodeća europska platforma Bolt udružila je snage s 37-ero djece iz cijelog svijeta i urbanim stručnjakom iz Rotterdama Liorom Steinbergom kako bi osnovali Little Big Think Tank - prvi think tank na svijetu koji okuplja djecu i odrasle kako bi zamislili svjetliju budućnost gradova, mobilnosti i okoliša.

Kako bi realizirali svoju viziju, novoformirana stručna skupina pretvorila je popularni dječji tepih-kartu s motivima grada i cestama, koji se nalazi u mnogim igraonicama i dječjim vrtićima već pet desetljeća, u nacrt za gradove dizajnirane prema mjeri čovjeka, a ne samo za automobile. Tako se na redizajniranom tepihu umjesto pustih cesta sada nalaze parkovi, igrališta, biciklističke staze, staze za trčanje i još mnogo toga. Otišli su i korak dalje pa je za inspiraciju i edukaciju budućih generacija urbanista i dizajnera, Little Big Think Tank redizajnirani tepih darovao laboratoriju za urbanu mobilnost u sklopu tehničke škole TUM School of Engineering and Design iz Münchena.

„Mnogi od nas s nostalgijom se prisjećaju tepiha na kojima smo se igrali kao djeca, ispunjenih autocestama i parkiralištima, a bez infrastrukture za pješake. To je u mnoge generacije nehotice usadilo mentalitet usmjeren na automobile, utječući na obrasce urbanog razvoja. Nadamo se da redizajnirani model dobro nam poznatog tepiha može biti moćan alat za poticanje inspiracije i razgovora o stvaranju kvalitetnijih gradova za sve stanovnike," izjavio je Fabijan Popović, menadžer za javne politike Bolta u Hrvatskoj te dodao da se kampanja Little Big Think Tank temelji na kreativnoj iskri koja može osvijetliti budućnost svih gradova svijeta, potičući odrasle da iskoriste neograničenu maštu djece kao izvor inspiracije.

Inspirativni rad Little Big Think Tanka sažet je u Little Big Blueprints, ilustriranoj knjizi koja sadrži dječje crteže, stručni doprinos Liora Steinberga i uvide iz nezavisne studije Shared Mobility's Global Impact, kao i iz niza okruglih stolova - Little Big Summits - na kojima se raspravljalo o temama kao što su budućnost gradova, mobilnosti i klimatske promjene.

"Boltova inicijativa odlično se uklapa u našu misiju da preispitamo konvencionalnu kulturu usmjerenu na automobile. Igrajući se s biciklima, autobusima i tramvajima, djeca mogu zamisliti različite vizije budućnosti za naše gradove. U usporedbi s originalnim sivim tepihom usmjerenim na automobile, njegov novi dizajn je mozaik ulica po mjeri čovjeka - dizajniranih ne samo prema potrebama djece, već i odraslih", izjavio je Lior Steinberg, urbanistički planer i suosnivač agencije Humankind.

Besplatan primjerak ilustrirane knjige Little Big Blueprints dostupan je na linku.