Španjolska spisateljica je prvim romanom oduševila svijet, po njezinoj knjizi se već snima i film

U vrućem New Yorku Catalina Martín očajava u potrazi za pratnjom na sestrino vjenčanje. Naročito nakon što se njezina mala, bezazlena laž o američkom dečku izmakne kontroli. Jer sada će ga svi uzvanici, pa i njezin bivši sa svojom zaručnicom, željeti upoznati. Preostaju joj četiri tjedna da pronađe nekoga spremnog prijeći Atlantik i sudjelovati u obmani. Let od New Yorka do Španjolske nije kratak, a njezinu neobuzdanu obitelj neće biti lako nadmudriti.

Aaron Blackford, visok, nadasve zgodan i pristupačan kolega tada ponudi svoju pomoć. Ali radije bi odbila, jer nikad nije upoznala razdražljivijeg, temperamentnijeg i nepodnošljivijeg muškarca. Pritisnuta beznađem i vremenom, Catalina prihvaća da joj je Aaron najbolja, ali i jedina opcija. I baš tada Aaron odjednom otkriva svoje pravo lice.

Opis je to najnovije knjige spisateljice Elene Armas, senzacije koja je osvojila čitav svijet posljednjih nekoliko mjeseci. "Ljubavna obmana u Španjolskoj" njezin je roman prvijenac po kojem se snima i istoimeni film, a dok čekamo sve detalje, knjiga je prevedena na hrvatski u nakladi Znanja. Romantična priča koja vas od prve do posljednje stranice gura da je nastavite čitati prava je poslastica za sve ljubiteljice ovoga žanra.

Kemija između likova, vrhunski zapleti te iznenadne odluke glavne junakinje potaknut će vas da se još jednom podsjetite koliko se može uživati u laganim ljubavnim pričama sa simpatičnim likovima. Nećete nužno sve njih na prvu zavoljeti, no uvijek postoji mogućnost da ćete se do kraja knjige predomisliti.