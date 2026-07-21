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objavljeno prije 8 sati i 52 minute
VIC DANA

Programeri prije posla

Biti programer je oduvijek nezgodan posao, no ovih dana je još i teži...

Muko moja ;)
Muko moja ;) (Arhiva)
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Sjede dva programera u kafiću u utorak ujutro, piju kavu, potpuno slomljeni i blijedi. Kaže prvi:

- Čovječe, ne mogu više... Tek je utorak, a ja se osjećam kao da radim već osam dana u tjednu. Imam osjećaj da je ovaj tjedan počeo još prošle godine.

Gleda ga drugi, uzdahne pa kaže:

- Blago tebi, ti si bar optimističan. Ja sam jutros promašio šalicu i ulio kavu ravno u tipkovnicu. I znaš što je najgore? Tipkovnica je počela brže raditi od mene! 

21.07.2026. 06:56:00
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