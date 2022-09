Analiziraj film s autor(ic)om je novi program u sklopu projekta HFS online gdje će svi zainteresirani pojedinci stariji od 54 godine kroz radionicu imati prilike pogledati hrvatske dokumentarne, igrane i eksperimentalne filmove i upoznati njihove autore. Kroz online susrete autori će sami pričati o svome filmu, objasniti filmske postupke, razloge odabira teme i razgovarati o hrvatskom autorskom filmu. Polaznici radionice prvo će sami pogledati film, zatim će autori analizirati svoje filmove, a polaznici će imati prilike postaviti pitanja s obzirom na sve što ih u filmu zanima.

Putem ovog programa polaznici će moći upoznati renomirane filmske autore i autorice, razgovarati direktno o njihovim filmskim radovima te sudjelovati u diskusiji. Radionice su besplatne i održavaju se online putem Zoom platforme. Za prijavu je potrebno ispuniti prijavnicu!

Raspored radionica:

09. rujna, 15 h

Dokumentarni film Mama zašto plačeš, redateljica Vladimira Spindler (20:44 minuta)

Nikada nisam tražila pomoć. Kao samohranoj majci, moj najveći strah je da neću biti dovoljna svojoj djeci. Zbog toga očajnički pokušavam upravljati svime i sve uravnotežiti, jer ako to uspijem mogu se uvjeriti kako ja to mogu. Freelancer sam, majka i fotografkinja. No nakon 17 godina izgubila sam životnu energiju. Moje je tijelo umorno.

Biografija autorice:

Vladimira Spindler fotografkinja je i autorica dokumentarnih filmova iz Zagreba. Fotografijom se bavi od 1998. godine, a od 2004. članica je Hrvatskog društva samostalnih umjetnika. Radila je za časopise Elle, Playboy i Cosmopolitan, a šest je godina bila i fotografkinja Gradskog dramskog kazališta Gavella. Posljednjih 10 godina radi u magazinu Gloria, a povremeno radi i kao fotograf za Zagrebačko kazalište mladih, Hrvatsko narodno kazalište i neka neovisna kazališta. Školu dokumentarnog filma Restart završava 2017. godine. Trenutno radi na dokumentarnom filmu Geni moje djece.

23. rujna, 15 h

Dokumentarni film Ona koja se kupala na Bačvicama, redateljica Tena Bošnjaković

Nekada najljepša žena Splita, a danas baka Sonja, svoje dane provodi u stanu razgovarajući na telefon sa sinovima i unučadi i šetnji ili kupanju na Bačvicama sa svojim prijateljicama, također udovicama koje su u Splitu preživjele ratove i osvajanja, stvorile obitelji, rodile djecu, vidjele devastaciju Splita i njegovu ponovnu izgradnju, promjene koje su zadesile njihovu najdražu plažu Bačvice i nadživjele svoje muževe. Bačvice su joj nadraži dio grada, a njihov obilazak najdraži dio dana. Kao mlada djevojka počela ih je obilaziti i ovdje se kupati, a to rado čini i danas...

Biografija autorice:

Tena Bošnjaković je diplomirana dramaturginja i autorica dokumentarnih filmova Kampanja, Ona koja se kupala na Bačvicama i Jules. Živi i radi u Zagrebu kao producentica na nezavisnoj plesnoj i filmskoj sceni. Producentica je festivala Tjedan suvremenog plesa i One take film festival. S Ivanom Mrđenom ima firmu Spotlight od 2017. godine i radi na nekoliko EU projekata financiranih od strane Erasmus +, Kreativne Europe i Europskog socijalnog fonda.

07. listopada, 15 h

Dokumentarni film Bosonoga, redateljica Morana Ikić Komljenović (75:00 minuta)

Nasilna smrt mladića bila je katalizator jedinstvenog fenomena u povijesti bivše Jugoslavije; više stotina građana Rijeke potpisalo je peticiju kojom zahtijevaju od policije i partije da preuzmu odgovornost za nasilje. Iako su sami događaji oko te smrti i danas nerazjašnjeni, ona je obilježila cijelu jednu generaciju i još uvijek je dio gradske legende. Film prikazuje mehanizam straha kao integralni dio političkih sustava, kao i jedinstvenu umjetničku pobunu do koje je došlo u Rijeci 1980-ih kao reakcije na strah i bespomoćnost.

Biografija autorice:

Morana Ikić Komljenović je producentica, filmska i medijska stručnjakinja. Iako je završila studij filozofije i sociologije, film je njena strast. Godinama je nosila funkciju glavne producentice Fade In-a. Radi kao čelna osoba za razvoj i koprodukcije pri Taskovski films iz Londona te režira već treću sezonu dokumentarnog televizijskog serijala te finalizira nekoliko dokumentarnih filmova, a radila je i kao nezavisna stručnjakinja za potprogram MEDIA u sklopu Kreativne Europe. Kroz 20 godina profesionalnog bavljenja filmom, produkcijom i distribucijom, producirala je filmove prikazivane na festivalima diljem svijeta (potpisuje nagrađivane naslove poput Ko da to nisi ti Ivana Sikavice, Bolesno Hrvoja Mabića, koprodukcijski i Gangster te voli Nebojše Slijepčevića i dr.). Autorica je nekoliko eksperimentalnih filmova, nagrađivanog dugometražnog filma Bosonoga (sasvim slučajna smrt), prva hrvatska redateljica na Sundance film festivalu (Generation Y, 2001.) te bivša članica grupe Marinada (VJ). Članica je Hrvatske udruge producenata i Hrvatskog društva filmskih djelatnika. Vlasnica je Little Red Dot - obrta za razvoj, produkciju i distribuciju audiovizualnih djela te stručno savjetovanje.

14. listopada 2022., 15 h

Dokumentarni film Žena zmaj, redateljice Ivana Sansević

Žena zmaj je priča o tri djevojke koje su se godinama borile s anoreksijom i bulimijom. U procesu traženja sebe prošle su težak put prehrambenih poremećaja. Ovo je priča i o jednoj djevojci koja se dugo godina osjećala krivom jer nije pomogla svojoj sestri kada joj je to bilo najpotrebnije. Ovo je priča o tugi, razočarenju, ali i pronalaženju i otkrivanju - priča o svima nama koji često zaboravljamo koliko vrijedimo, i koliko, još više, možemo.

Biografija autorice:

Ivana Sansević je komunikacijska stručnjakinja specijalizirana za projekte u kulturi. U proteklih 15 godina vodila je sektor za odnose s javnošću na nizu domaćih kulturno-umjetničkih manifestacija, kao I promotivne kampanje za niz filmova (Sonja i bik, Svećenikova djeca, Obrana i zaštita, Šuti, Hitac, Zvizdan, Trampolin, Mare, Quo Vadis, Aida?, itd.). Trenutno surađuje sa nekoliko nezavisnih kazališta i kulturno-umjetničkih kolektiva, vodi komunikacije za festival ZagrebDox te vodi komunikacijske kampanje za domaće igrane filmove. Autorica je dokumentarnog filma Žena zmaj.

28. listopada 2022. (vrijeme prema dogovoru)

Igrani film Žuti mjesec, redatelj Zvonimir Jurić, (17:13 minuta)

Zvono na vratima najavljuje posjet. Lana, mlada trudnica, otvara vrata novoj susjedi Mariji. Njih dvije se upoznaju i nakon ugodnog razgovora uz kavu Marija namjerava otići, ali u tom trenutku Lana je moli da je ne ostavi samu.

Biografija autora:

Zvonimir Jurić rođen je 1971. godine u Osijeku. Diplomirao je filmsku i TV režiju 1999. godine na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu. Režirao je nekoliko nagrađivanih dokumentarnih filmova (Crnci su izdržali, a ja?, Jurić: tvrđa 1999 i Nebo ispod Osijeka). Autor je igranog filma Onaj koji će ostati neprimijećen. Režirao je i dio omnibusa Sex, piće i krvoproliće. Njegov kratki film Žuti mjesec, dio omnibusa Zagrebačke priče bio je prikazan u konkurenciji berlinskog filmskog festivala i osvojio je nekoliko nagrada. Dugometražni igrani film Crnci koji je režirao i napisao zajedno s Goranom Devićem nagrađen je s četiri hrvatske i osam međunarodnih filmskih nagrada, između ostalih Grand prix nagradama na festivalima u Linzu, Ljubljani i Beogradu. Crnci su 2010. bili hrvatski kandidat za Academy Awards. Iste su godine nagrađeni Nagradom grada Zagreba. Jurićev posljednji dugometražni igrani film Kosac predstavljen je na pulskom filmskom festivalu gdje je nagrađen s četiri nagrade te je potom prikazan na uglednom Toronto i Rotterdam IFF-u. 2015. bio je koscenarist i redatelj mini TV serije Patrola na cesti.