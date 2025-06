Do sada su Profesor Čonta & Patka imali već nekoliko vrlo uspješnih nastupa, a ovo će im biti prvi nastup nakon dugo godina i u Zagrebu

U subotu 21.06. će u zagrebačkom klubu Boogaloo nastupiti ex- Yu punk legenda, Profesor Čonta i Patka, original pjevač novosadske grupe Pekinška Patka, napopularnije punk rock grupe na ovim krajevima. Pekinška Patka je osnovana 1978. godine nakon povratka Nebojše Čonkića - Čonte (on je stvarno profesor u školi) iz Londona gdje je prisustvovao koncetu grupe The Clash, obukao sako kravatu i bedž i odlučio da je to to, gotova stvar, mama, mama bit ću panker ja! (dio teksta iz pjesme "Poderimo rok" op.a.)

Prvi sing „Bela šljiva" / „Biti ružan pametan i mlad" objavljen 1979. godine za Jugoton odmah je Pekinšku Patku stavio u centar glazbenih zbivanja te su bili vrlo česti gosti medija i često se pojavljivali u tv emisijama zbog čega su brzo stekli popularnost u šririm klugovima publike. 1980. Pekinška Patka za Jugoton objavljuje svoj prvi album „Plitka poezija" koji odmah postiže veliki uspjeh, a singl „Bolje da nosim kratku kosu" / „Ori, ori" ponavlja uspjeh prvog singla. Album „Plitka poezija" uvršten je među 100 najboljih ex - Yu albuma. Slijedi singl „Bila je tako lijepa" / „buba rumba" koji je nastavio uspjeh predhodnih izdanja.

1981. godine Pekinška Patka objavljuje svoj drugi album „Strah od monotonije" koji za razliku od prvog eksplozivnog i žestokog punk rock zvuka sa prvog albuma, donosi post punk atmosferu i mnogi uspoređuju taj album sa Joy Division, Magazine, The Stranglers,..... Nedugo nakon toga Čonta odlazi na odsluženje vojnog roka, a gitarist Zoran "Bale" Bulatović osniva novu grupu po imenu Luna. Zatim Čonta seli u Toronto, Kanada, a Pekinška Patka prestaje sa radom.

Nakon toga se Pekinška Patka još nekoliko puta ponovo okuplja, a 2008. godine sviraju na EXIT festivalu u Novom Sadu zajedno sa Sex Pistolsima. Prošle godine članovi Pekinške Patke ponovo osnivaju grupu ali bez Čonte, sa novim pjevačem. Pošto Čonta nema pravo na ime Pekinška Patka, ove godine Čonta sa Baletom osniva grupu pod nazivom Profesor Čonta & Patka jer budimo realni; Čonta je bio zastitni zank Pekinške Patke i bez njega jednostavno to nije to! Profesor Čonta & Patka sviraju sve hitove Pekinške Patke uključujući „Bela šljiva", „Biti ružan pametan i mlad", „Bolje da nosim kratu kosu", Što je zbližilo nas", „Poderimo rok", „Bila je tako lijepa", „Stop Stop",... kao i pjesme sa drugog, tada neshvačenog, ali također odličnog albuma „Strah od Monotonije"; „Strah", „Krug", „Sive Eminencije",....

Do sada su Profesor Čonta & Patka imali već nekoliko vrlo uspješnih nastupa, a ovo će im biti prvi nastup nakon dugo godina i u Zagrebu! Ne propustite ovaj punk rock spektakl jer tko zna kada će Čonta povo doći iz Toronta!

Vrata će se otvoriti u 20:00 sati, a početak koncerta je najavljen za 21:00 sat. Nakon koncerta slijedi 80's Party by Tomi Phantasma na kojem će se vrtiti domaći i strani hitovi iz osamdesetih sa naglaskom na novi val tj. new wave. Posjetioci koncerta će moći besplatno ostati na 80's Partyju

Cijena ulaznica iznosi 18.00 € za prvih 100 ulaznica, nakon toga će ulaznice koštati 22.00 €, a na dan koncerta 25.00 €. Ulaznice se mogu kupiti preko Entrio.hr sustava, online i na Entrio prodajnim mjestime te u Dirty Old Shopu - Tratinska 34, Zagreb.