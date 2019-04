Među pedeset poduzetnika iz trideset i pet hrvatskih tvrtki, na jučerašnjoj dodjeli prestižne nagrade EY Poduzetnik godine, jedina žena poduzetnica među pet finalista bila je Jadranka Boban Pejić, suosnivačica i direktorica tvrtke Biovega.

„Biovega je za mene životni projekt, to je strast za organskim proizvodima i ekologičnijim načinom življenja koja je spojila osobnu filozofiju življenja s poslovanjem. Osjećaj da možete doprinijeti drugim ljudima da budu zdraviji, da žive ispunjenije i radosnije, je ogromna pokretačka snaga", rekla je u prezentacijskom videu finalistica.

Biovega je srednje veliko poduzeće koje zapošljava oko 200 ljudi, a ističe se kao jedinstven zaokruženi koncept poslovanja koji obuhvaća proizvodnju i preradu ekoloških proizvoda na najstarijem eko imanju Zrno, distribuciju kroz bio&bio trgovine, izdavačku kuću Planetopija te edukacijsku ustanovu Makronova.

Zbog specifičnog stila vođenja koje naglašava cjelovit pristup, razvojna partnerstva i brigu o zaposlenicima, Jadranka Boban Pejić više je puta nagrađivana i motivacija je ženama poduzetnicama. U svom je govoru prilikom preuzimanja nagrade također u prvi plan stavila svoje suradnike:

„Nešto što se danas dogodilo mi je dalo jedan poseban mir. Naime mi u Biovegi četvrtkom imamo takozvanu koordinaciju kada se ja sastajem sa svojim timom i prolazimo sve ono što redovno trebamo proći. Kad sam danas došla, na stolici me je dočekao ogroman buket cvijeća i poruka na kojoj je pisalo: Vi ste naša pobjednica. Ja sam se naravno u tom trenutku suzdržavala da ne zaplačem jer me je to dirnulo, ali sam pomislila kako nije važno što će se dogoditi u ostatku dana. Ja sam svoju najvažniju nagradu dobila. No, naravno zahvalna sam na ovoj nagradi. Dvjestotinjak ljudi stoji iza onoga što radimo, jedna velika životna, poslovna i ljubavna priča. Bez svog supruga ni ja ne bih danas bila ovdje jer sve smo zapravo radili zajedno. Hvala vam."

Nagradu je Jadranki Boban Pejić uručio prošlogodišnji dobitnik nagrade EY Poduzetnik godine, Mate Rimac. Prvonagrađeni ove godine su osnivači vodnjanskog tehnološkog diva Infobip, Silvio Kutić, Izabel Jelenić i Robert Kutić.