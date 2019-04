Digitalno umrežavanje proizvodnje je već godinama trajna tema Industrijskog sajma u Hannoveru. Ove se godine može vidjeti koliko je za to važan brzi prijenos podataka

Roboti izvršavaju najkompliciranije radnje, ljudi nose naočale za kretanje u svijetu virtualne realnosti i uz pomoć posebnih rukavica upravljaju 3D printerima koji tražene dijelove isporučuju točno i pravi trenutak. Sve to na industrijskom sajmu u Hannoveru - najvećem te vrste u svijetu - više nikoga ne iznenađuje.

Prizori liče onima koje smo već ranijih godina vidjeli, ali u pozadini se skriva nova tehnologija. "Integrated Industry - Industrial Intelligence" glasi moto ovogodišnjeg sajma. Predstavlja se umjetna inteligencija i kompleksna postrojenja koja sama sebe popravljaju kada se pojavi kvar.

Inteligentni i brzi

"Proteklih pet-šest godina smo se trudili postati svjetski mjerodavnima kada se radi o Industriji 4.0, dakle o procesima digitalnog umrežavanja tvornica", kaže Jochen Köckler, predsjednik Upravnog odbora njemačkog organizatora sajma. "Ove se godine može vidjeti da to umrežavanje uz pomoć mobilnog standarda 5G dodatno dobiva na zamahu."

Što to znači pokazuju različiti izlagači u takozvanoj 5G areni. Tu je uspostavljena probna zona koja pokazuje kako strojevi međusobno komuniciraju 100 puta većom brzinom od dosadašnje. Na prvi pogled to i ne izgleda spektakularno - roboti izvršavaju svoje komplicirane zadaće, transportna vozila se samostalno kreću u prostoru. No tu se ipak radi o velikom poboljšanju: više senzora, veća razmjena podataka, a nigdje nema kablova. To ne samo da smanjuje troškove, već strojeve čini fleksibilnijima.

S Kinom ili protiv nje?

U Njemačkoj je upravo u toku licitacija 5G frekvencija. Istovremeno se vodi burna rasprava o tome u kojoj mjeri kineske firme poput Huaweia mogu sudjelovati u izgradnji infrastrukture koja je za to potrebna.

Šef sajma Köckler se nada da njemačka politika neće odugovlačiti s razvojem 5G. "Političari se moraju potruditi da store dobre okvirne uvjete, kako bi se ta tehnologija mogla koristiti", kaže Köckler u razgovoru za DW. "Jer Kina, a od tamo dolazi najveći broj izlagača, je za tu tehnologiju jako zainteresirana. Tu su ovakvi sajmovi vrlo važni."

Njemačka kancelarka Angela Merkel se u svom pozdravnom govoru izjasnila protiv načelne zabrane za angažman Huaweia. "Ja sam protiv toga da se nekoga po definiciji naprosto isključi", rekla je ona bez da je direktno spominjala Kinu i Huawei. "Važni su standardi koje treba poštivati", naglasila je Merkel.

Kako zaraditi novac?

Više nego ranije u fokusu izlagača stoje i digitalni poslovni modeli - traženje odgovora na pitanje kako je s tim umrežavanjem moguće zaraditi novac. "Digitalizacija poslovanja je projekt desetljeća. A na sajmu u Hannoveru možemo opipati puls i vidjeti, gdje se mi tu nalazimo", kaže Thilo Brodtmann, poslovni direktor Udruženja njemačkih proizvođača strojeva. Na tom putu je njemačka industrija već prilično poodmakla, dvije trećine puta su pređene i ova industrijska grana je sada u stanju svojim mušterijama ponuditi nove proizvode. "Mi smo na pragu toga da počinjemo zarađivati novac s digitalizacijom", kaže Brodtmann.

Digitalni poslovni modeli, brza obrada velike količine podataka (Big Data), usluge posredstvom clouda - granice između industrijskog sajma i sajma elektronike poput Cebita - koji je prošle godine prestao postojati - definitivno su izbrisane. Da bi slična sudbina mogla zadesiti i sajam industrije malo je vjerojatno, smatra Klaus Mittelbach, šef Udruženja njemačke elektroindustrije. Razlog: mnogi svjetski vodeći proizvođači strojeva i industrijskih postrojenja dolaze baš iz Njemačke. Zbog toga mnogi dolaze ovamo i izlažu svoje proizvode. Ove je godine ukupno 6.500 izlagača iz inozemstva, od toga 1.500 samo iz Kine.

Zemlja partner je ove godine Švedska. U Hannoveru ona se predstavlja između ostalog i s najvećim udjelom ekološki proizvedene električne energije unutar EU-a, a istovremeno općenito jeftinom strujom za industriju. Dovoljan razlog za Amazon da baš u Švedskoj gradi tri nova kompjutorska centra za pružanje usluga posredstvom clouda i za svoje potrebe.