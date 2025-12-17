Ako spadate u one koji imaju neugodan miris znoja, loš zadah i probleme s probavom, imamo prirodno rješenje za te probleme

Loš zadah i neugodan miris znoja obično idu ruku pod ruku, a nekako im se pridruže i problemi s probavom.

Ukoliko ste i vi žrtva takvih problema, rješenje vaših muka je prirodni napitak koji će već od prve konzumacije početi davati željene učinke.

Prirodni napitak protiv lošeg zadaha

Sastojci

5 listova svježeg kelja

komadić đumbira

vezica peršina

2 jabuke

sok od jednog limuna

Priprema

Sve sastojke ubacite u blender i dobro isjeckajte dok ne dobijete jednoličnu tekućinu.

Upotreba

Pripremite svježu čašu ovog soka svako jutro i popijte na prazan želudac, već prvoga dana primjetit ćete pozitivne pomake, a uskoro ćete riješiti probleme u potpunosti.