Prirodni napitak protiv lošeg zadaha i neugodnih mirisa
Ako spadate u one koji imaju neugodan miris znoja, loš zadah i probleme s probavom, imamo prirodno rješenje za te probleme
Loš zadah i neugodan miris znoja obično idu ruku pod ruku, a nekako im se pridruže i problemi s probavom.
Ukoliko ste i vi žrtva takvih problema, rješenje vaših muka je prirodni napitak koji će već od prve konzumacije početi davati željene učinke.
Prirodni napitak protiv lošeg zadaha
Sastojci
5 listova svježeg kelja
komadić đumbira
vezica peršina
2 jabuke
sok od jednog limuna
Priprema
Sve sastojke ubacite u blender i dobro isjeckajte dok ne dobijete jednoličnu tekućinu.
Upotreba
Pripremite svježu čašu ovog soka svako jutro i popijte na prazan želudac, već prvoga dana primjetit ćete pozitivne pomake, a uskoro ćete riješiti probleme u potpunosti.
