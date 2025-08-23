Prirodne katastrofe prouzročile su u prvoj polovini ove godine najveću osiguranu štetu od 2011., objavio je u utorak njemački reosiguravatelj Munich Re

Od siječnja do lipnja šteta je iznosila ukupno 131 milijardu dolara, malo manje nego prošle godine, ali znatno više od dugoročnog prosjeka, navodi njemački reosiguravatelj.

Osigurana šteta iznosila je pak 80 milijardi dolara i najveća je od 2011. i potresa u Japanu koji je pokrenuo tsunami.

Čak 88 posto ukupne štete i 98 posto osigurane štete u prvoj polovini ove godine prouzročilo je nevrijeme, izračunali su u Munich Reu, a 12 odnosno dva posto potresi.

Prirodne katastrofe povezane s vremenskim nepogodama sve su češće i dramatičnije zbog globalnog zagrijavanja, napominju znanstvenici iz Munich Rea.

Najskuplju prirodnu katastrofu u prvoj polovini godine prouzročili su siječanjski požari u Kaliforniji, uz procijenjenu štetu od 53 milijarde dolara, od čega je 40 milijardi bilo osigurano, navode iz reosiguravateljske kuće.

Daleko najveći udio u ukupnoj svjetskoj šteti, čak 70 posto, zabilježio je SAD, gdje su prirodne katastrofe, uključujući brojne oluje i tornada, prouzročile štetu od 92 milijarde dolara.

Najviše ljudskih života, čak 4500, odnio je pak potres u Mjanmaru 28. ožujka.