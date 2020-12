Žiri sastavljen od 83 novinara/glasača iz najvažnijih domaćih medija od 11. do 21. prosinca u prvom je krugu predložio svoje favorite i to čak 380 glazbenih imena u svim kategorijama.

Od 23. prosinca do 3. siječnja 2021. godine odabrat će po pet nominiranih izvođača u kategorijama Album godine, Pjesma godine i Koncertni izvođač godine te po tri izvođača u ostalim kategorijama. Nominirani za navedene kategorije će biti objavljeni 11. siječnja u prijenosu studijske emisije zbog poštivanja epidemioloških razloga. Najbolji među njima bit će proglašeni na završnoj dodjeli nagrada.

"Iznimno je zadovoljstvo vidjeti da je i ove godine žiri predložio veliki broj imena, čak 380, što govori o velikom potencijalu kreativaca na hrvatskoj rock&off glazbenoj sceni, ali i o kvaliteti žirija koji pomno prati sve što se događa na njoj. S obzirom na to da je prijavljeno preko 100 albuma i gotovo 200 pjesama, jasno je da unatoč kriznoj godini glazbenici nisu prestali raditi i stvarati, na čemu im iskreno čestitamo. Sada je na žiriju da odabere one koji ulaze u nominacije, a na nama kao organizatorima da napravimo najbolju moguću dodjelu nagrada u ovim uvjetima", rekli su organizatori Rock&Off-a.

Za prestižnu kategoriju Album godine predloženi su, abecednim redom: Alejuandro Buendija - "Škrinja", Elemental - "Ilica", Je Veux - "I Glow", Mark Mrakovčić - "Breeding Black Sheep", nemanja - "Cosmic Disco", Ogenj - "Si kak jen", Rundek & Ekipa - "Brisani prostor", She Loves Pablo - "Death Threats from Future Self", Valentino Bošković - "Velika Praska", z++ - "Zauvijek".

Titula Pjesme godine ovoga bi puta mogla pripasti sljedećim izvođačima: Barbara Munjas - "Gone Back", BluVinil "Apaši", Boris Štok - "Uvijek dio mene", Elemental - "Hej, sanjalice", Goran Bare & Majke - "Rođen za suze", Je Veux - "Lovable", Lovely Quinces - "WELP", nemanja - "Dāw Yĕn", One Possible Option - "All We Do Today", Overflow - "I Know You", Rundek & Ekipa - "Mila", Valentino Bošković - "Blojska Rapsodija".

Treći "Veliki prasak", tj. novi izvođač godine mogli bi biti BluVinil, Fran Vasilić, Je Veux, Nika Turković ili Tate Romanova.

Kako bi doskočili problemima vezanima sa situacijom nedostatka koncertnog programa zbog pandemije koronavirusa, organizatori su odlučili ove godine izvanredno u obzir uzeti i online koncerte koji su se održali u ovim kriznim vremenima. U konkurenciji za Koncertnog izvođača godine tako su se našli ABOP, Aklea Neon, Damir Urban, J. R. August, Jonathan, Kandžija, Krankšvester, Mary May, nemanja, Nipplepeople, Ogenj, pocket palma i Porto Morto.

U kategoriji Rock&Off izvođača godine predloženi su J.R. August, Malady Lane, Mark Mrakovčić, nemanja, One Possible Option i She Loves Pablo.

Najviše prijedloga za kategoriju Pop&Off izvođača godine ostvarili su Boris Štok, Irena Žilić, Je Veux, Nika Turković i Valentino Bošković, dok se Alejuandro Buendija, Elemental, Kandžija, Reper iz sobe i z++ natječu za nominacije Rap&Off izvođača godine.

U konkurenciji za Elektro&Off izvođača godine su ABOP, Aklea Neon, Plazmatick, pocket palma ili The Siids, a za Jazz&Off izvođača godine konkuriraju Bruno Mičetić, Chui, Doringo, Tamara Obrovac & Transhistria Jazz Ensemble, Trokut i Zvjezdan Ružić.

Zadnja, deseta, kategorija rezervirana je za medijskog pokrovitelja Iskon i njegovu „Iskonovu nagradu publike", a glasovanje za nagradu odvijat će se na njihovoj web stranici od 15. siječnja do 31. siječnja 2021. godine. Po zaključenju glasova publike održat će se i nagradno izvlačenje koje donosi vrijedne glazbene nagrade svima koji sudjeluju u glasovanju.

Organizatori nagrade Rock&Off ističu kako je u nekim kategorijama veći broj prijedloga zbog jednakoga broja glasova žirija. Sve aktivnosti Nezavisne glazbene novinarske nagrade Rock&Off bit će održane u skladu s epidemiološkim mjerama zbog pandemije koronavirusa.

Sve novosti i aktualnosti nagrade pratite na službenoj web stranici www.rockoff.hr ili na Rock&Off Facebook stranici. Pokretač nagrade je Hrvatsko društvo skladatelja, a koproducenti su Tvornica kulture i Unison, uz Iskon kao glavnog sponzora.