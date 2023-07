Prijatelji životinja podnijeli detaljnu prijavu protiv belomanastirskog skloništa za životinje

Nakon incidenta u Skloništu za životinje Veterinarske stanice Beli Manastir, kada je prošloga mjeseca grupa pasa napala manjega psa, udruga Prijatelji životinja podnijela je prijavu protiv tog, u javnosti ozloglašenog skloništa. „Građani su zgroženi što su u skloništu psi bili ostavljeni u čoporu, bez nadzora, a za kujicu koju su drugi psi rastrgali i koja je vjerojatno podlegla ozljedama ne bi se niti znalo da svjedok nije sve snimio i odmah pozvao nadležne službe. U novoj prijavi podsjetili smo veterinarsku inspekciju na brojne nepravilnosti i narušavanja zdravlja i života pasa u Skloništu tijekom proteklih desetak godina", kaže Snježana Klopotan Kačavenda, koordinatorica projekata u Udruzi.

U detaljnoj prijavi, dostupnoj na www.prijatelji-zivotinja.hr, navode dugu povijest protuzakonitih postupanja Skloništa. Još od 2011. godine u tadašnjem šinteraju u okviru Veterinarske stanice Beli Manastir otkriveni su užasni, neprimjereni i nehigijenski uvjeti držanja pasa. Sljedećih godina nizale su se prijave i svjedočenja volontera da se u „skloništu" osjeti stravičan smrad koji grize osjetila njuha i vida; da psi leže mokri u izmetu i mokraći jer voda s poda ne otječe, a fekalije se ne čiste danima; da su prljave zdjele s vodom pune dlaka; da je mnogo vidljivo bolesnih pasa, koji umiru u međusobnim obračunima, od raznih virusa i bolesti; da pse ne oglašavaju za udomljavanje, a volonterima zabranjuju fotografiranje pasa; da pse ne liječe niti ih čiste od buha, mikročipiraju, cijepe i kastriraju.

2018. godine javnost je užasnula jeziva snimka psa kako jede mrtvoga psa u Skloništu. Za razliku od mjesno nadležne veterinarske inspekcije, koja je godinama ignorirala evidentno kršenje dobrobiti životinja, veterinarska inspekcija iz Zagreba zabranila je daljnji prihvat pasa, izvršila detaljnu kontrolu rada Skloništa i potvrdila ranija zapažanja volontera. Među brojnim nepravilnostima, utvrdila je i da je u prljavom skloništu prevelik broj pasa; da se prostor izolacije koristi za trajni smještaj pasa; da psi nisu cijepljeni protiv bjesnoće, mikročipirani, kastrirani i očišćeni od nametnika; da se zajednički drže psi koji iskazuju agresiju jedni prema drugima... Inspekcija je naredila udomljavanje pasa „u što kraćem roku" i podnijela optužni prijedlog protiv Veterinarske stanice Beli Manastir i odgovorne osobe.

Sklonište je bilo privremeno zatvoreno, a stanari okolnih zgrada peticijama su tražili da se preseli zbog nedostatka zvučne i vizualne izolacije, no bez rezultata. Prijatelji životinja prijavili su Sklonište opet 2019. godine. Veterinarska inspekcija utvrdila je da postupak udomljavanja jednoga psa nije proveden u skladu sa zakonskim propisima „te se sukladno tome poduzimaju odgovarajuće upravne mjere". I u novoj prijavi iz Udruge su upozorili veterinarsku inspekciju da su uvidom u Jedinstveni informacijski centar za napuštene i izgubljene kućne ljubimce za belomanastirsko sklonište vidljiva brojna kršenja zakonskih propisa. Unatoč tome što Sklonište ima sklopljen ugovor s 40-ak gradova i općina, posljednji pas upisan je 20. svibnja, a u travnju je primilo samo dva psa, što je apsurdno. Većina pasa koja Sklonište nudi za udomljavanje nije kastrirana, pa čak ni pas koji je tamo još od 2019. godine.

„Zabrinjavajuće je što, unatoč brojnim prijavama, dosadašnje mjere koje je propisivala veterinarska inspekcija nisu osigurale sigurnost i adekvatnu brigu za pse u Skloništu. U svijesti javnosti navedeno sklonište ima reputaciju šinteraja u kojemu se radi protuzakonito i na štetu životinja. Stoga smatramo nužnim da veterinarska inspekcija svaki mjesec provodi detaljan inspekcijski nadzor Skloništa za životinje Veterinarske stanice Beli Manastir i da kontinuirano prati radi li navedeno Sklonište sukladno zakonskim odredbama, što trenutačno nije slučaj", ističe Snježana Klopotan Kačavenda.

Veterinarska inspekcija objavila da je prošloga mjeseca obavila očevid u skloništu „na okolnosti pojave uznemirujućeg snimka na društvenim mrežama" i da će se slijedom utvrđenoga pokrenuti kazneni postupak protiv odgovornih osoba u Skloništu. No sustavnim pregledom učestalosti protuzakonita djelovanja i ugrožavanja napuštenih životinja koje su im povjerene na zbrinjavanje, a za što jedinice lokalne samouprave izdvajaju značajna financijska sredstva, uočava se vremenski kontinuitet lošeg rada skloništa u Belom Manastiru. Stoga Prijatelji životinja traže i da veterinarska inspekcija iz Zagreba obavi detaljan inspekcijski nadzor rada Skloništa sukladno Zakonu o zaštiti životinja i Pravilniku o uvjetima kojima moraju udovoljavati skloništa za životinje. Iako su još 2020. zatražili od veterinarske inspekcije reviziju rada svih skloništa u Hrvatskoj, to se, nažalost, do danas nije dogodilo.