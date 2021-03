Otekline na zglobovima i krvavo vime? Sve je prema propisima - šokantne činjenice iznesene u javnost poznate aktivistima za prava životinjama već desetljećima

Javnost je šokirala vijest da se na jednoj farmi u Slavoniji krave iskorištavaju do krajnjih granica i smrti, da neke ne mogu stati na noge jer imaju otekline na zglobovima veličine lopte, da nekima krvari ozlijeđeno vime pa njihovo krvavo mlijeko i mlijeko krava koje primaju antibiotike zbog upaljenih zglobova nije za uporabu i da iznemogle krave bagerom voze do klaonice. Prijatelji životinja najavljuju prijavu protiv farme, no kažu da unaprijed znaju da će nadzor utvrditi da je sve prema propisima!

„Vrlo zabrinjavajuće informacije koje je iznio bivši zaposlenik dio su rutinske prakse u postupanju prema životinjama u mliječnoj industriji, a takva praksa je legalizirana. Na manjim farmama situacija je nešto bolja, ali i one funkcioniraju po istom principu. Užasi koje prolaze krave, svinje, kokoši i ostale životinje na farmama ravni su filmovima strave, no za njih je to bolna realnost. Sve to upakirano je u propise koji se uredno prate i opravdano profitom i golemom potražnjom za namirnicama životinjskog podrijetla zbog čega su životinje pretvorene u žive strojeve", pojašnjavaju Prijatelji životinja.

Ističu da je strašno koliko se uspješno skriva i opravdava svakodnevno zlostavljanje životinja na farmama: „U svijesti javnosti uspješna farma je ona koja uz što manje resursa preda što više mlijeka. Nije važna količina patnje životinja, odnos prema zaposlenicima, količina otpadnih voda, uzaludno utrošenih prirodnih resursa i utjecaja na globalno zatopljenje, već samo profit! Kao što slikovito opisuje radnik s farme, eksploatacija krava je maksimalna, a one su na farmi strojevi s rokom trajanja od prosječno sedam godina, no najčešće ih se šalje na klanje nakon pet godina i rađanja tri teleta."

Ukazuju da se u odnosu prema životinjama koje ljudi iskorištavaju radi dobivanja mesa, mlijeka i jaja događa normalizacija nenormalnog i da nije pretjerano usporediti ih s koncentracijskim logorima za životinje: „Životinje imaju osjećaje, svjesne su svake patnje i boli jednako kao i mi ili psi i mačke. Svakodnevno vađenje čak i 50 litara mlijeka iz njihovih glomaznih, gnojnih i krvavih vimena, iako bi tele sisalo tri do pet litara, nema veze s prirodom koja im je mlijeko dala za njihovu djecu, kao i nama za našu. Zamislite koliko je okrutno što njihova djeca odlaze u klaonicu kako bi ljudi pili mlijeko. Jedna čaša mlijeka sadrži mlijeko tisuća krava, a u njoj su prisutni gnoj, krv, antibiotici, pesticidi i hormoni, i samo se mjeri njihova dopuštena razina. Bol i patnja u toj čaši nemaju dopuštene razine."

Prijatelji životinja podsjećaju da sve ono što je iznio zaposlenik farme nije iznimka, već pravilo i institucionalizirana praksa na što već desetljećima upozoravaju aktivisti za prava životinja. Mliječna industrija počiva na velikoj surovosti prema kravama i teladi, a potrošači sve to podupiru ne samo novcem kojim kupuju mliječne proizvode nego i nevjerojatnim subvencijama kako bi se održala ta iznimno ekološki rasipna i neodrživa industrija i za životinje i ljude.

„Kao potrošači imamo veliku moć donijeti odluku da se okrenemo prirodnoj proizvodnji biljne hrane i proizvoda poput biljnih mlijeka, sireva, pašteta, hrenovki, kobasica, što neće uzrokovati patnju i smrt životinja, srčane udare i druge bolesti ljudima, zagađivati pitku vodu, šume i cijeli okoliš te što će osigurati nama, našoj djeci i životinjama opstanak na ovome planetu", zaključuju Prijatelji životinja.

Više informacija nalazi se na www.prijatelji-zivotinja.hr.