Prijatelji su osobe na koje se možemo osloniti u bilo kakvoj situaciji i bez obzira koliki teret ima stavljamo na pleća

Obično se možemo osloniti na svoje prijatelje, mislimo barem na stvarno prave, no ima onih koji baš i nisu toliko dobri kao što se na prvu čine...

Naime, mogu li vam uvaliti neke stvarne probleme? Izgleda da mogu, barem tvrdi jedno istraživanje da loši prijatelji negativno utječu na naše zdravlje.

Naime, znanstvenici su tražili od 122 zdrava volontera da osam dana vode dnevnik o svojim društvenim interakcijama. Rezultati pokazuju da osobe koje su imale negativna iskustva sa svojim prijateljima imaju značajno više upalnih proteina - mogu dovesti do raznih srčanih tegoba, depresije, te karcinoma - nego ljudi koji nisu imali problema u svojem društvenom životu.

"Smatramo da naša tijela negativne društvene interakcije interpretiraju kao stresore koji povećavaju razinu štetnih upalnih proteina", rekla je Jessica Chiang, voditeljica istraživanja.

No, kako se zaštiti od toga? Vrlo lako, znanstvenici kažu da eliminirate sve negativne ljude iz svojeg života, a ako niste sigurni koji vam prijatelji škode mi vam donosimo neke negativne osobine kojih bi se trebali kloniti:

Natjecatelj - iako nema ničeg lošeg u zdravoj konkurenciji konstantno natjecanje i dokazivanje može imati vrlo negativne posljedice po vaše zdravlje. Bilo da se radi tko više pretrči, ili tko ima više uspjeha na poslovnom planu ili pak u ljubavnom životu, neprestano natjecanje i život u nečijoj sjeni izaziva ogroman stres, a to nije nimalo dobro za zdravlje.

"Nedostižni" - djevojke ili momci koji vam se sviđaju ali mlako reagiraju na sve vaše pokušaje da započnete romantičnu vezu škode vaše fizičkom zdravlju. Studija Sveučilišta UCLA pokazala je da pokušaji zadobivanje nečije pažnje imaju iste posljedice kao i natjecanje.

Pusta obećanja - vjerovali ili ne, stres može nastati iz nagomilanih malih stvari. Primjerice, uopće van ne smeta kada vaš prijatelj zakasni na dogovor 15-20 minuta, no kada to preraste u rutinu počinjete se živcirati na samu pomisao da se danas morate naći s tom osobom. Suočavate ju s problemom i ona vam obećava da se to više nikada neće ponoviti ali već slijedeći puta nastavlja se stara priča. Osjećaj da vas netko blizak uopće ne cijeni, a nepoštivanje dogovora upravo je to, povećava proizvodnju upalnih proteina, a to može dovesti do ozbiljnih zdravstvenih komplikacija.

Svađalica - ovakve osobe imaju sposobnost da svaku konverzaciju pretvore u žučljive svađe, napete konverzacije koje uopće ne želite voditi ali ipak sudjelujete u njima. Konstantni sukobi s ljudima mogu pojačati lučenje "stresnog" hormona kortizola koji pak usporava stvaranje protuupalnih proteina.

Imate li ovakvih u svojoj okolini?