Priča završava s nama, film s Blake Lively temeljen na istoimenoj knjizi Colleen Hoover koji je svoju avanturu krenuo usred ljeta i očekivalo se da neće biti baš nešto, svima za inat je postao gotovo pa glavna priča ovih dana.

Naime, roman, koji se bavi ozbiljnim temama poput obiteljskog nasilja i toksičnih odnosa, postavio je očekivanja za osjetljivo i vjerno prikazivanje tih pitanja, što je dio razloga zašto je film postao predmetom polemike.

Justin Baldoni, redatelj i jedan od glavnih glumaca u filmu, stvarno odlučio probati. Rijetko tko bi mu bio u koži zadnjih godinu i pol - otkad su izašle informacije o dodijeljenim ulogama, interes za film od strane ljubitelja knjige postupno je padao. Pa i u našoj redakciji prvi dojmovi nisu bili najbolji. Glumac koji se odlučio okušati u režiji i za svoj prvijenac uzima jako voljene roman i stavlja sebe u najkontroverzniju ulogu? Glumci koji su više od 10 godina stariji od likova u knjizi? Za to treba imati hrabrosti. Neki bi rekli i ludosti. No, ono što se najviše osjeća u Baldonijevom pristupu filmu je poštenje prema predlošku i odgovornost prema predstavljanju teme kojom se on bavi.

I tu kreću kontroverze - je li to trebalo baš tako snimiti, zašto su odabrani baš ti glumci i, na kraju, najzanimljivije pitanje - kako je predstavljeno toksično okruženje i obiteljsko nasilje.

Gledatelji i društvene mreže su užareni već mjesec dana, a ono što je zapravo bilo najvažnije se i dogodilo - stvarno je jako puno ljudi pogledalo taj film i izašlo van razmišljajući o takvim stvarima, koje se vrlo rijetko tako otvoreno i jasno postavljaju.

Kad se sve zbroji i oduzme, film neće razočarati ljubitelje knjige, a ugodno će iznenaditi one koji za nju nikad nisu čuli. Zato, povedite svoje majke, sestre, najbolje prijateljice, ali i očeve, braću i partnere, jer film svakoga može ponešto naučiti... a to je, zapravo, glavna stvar kad se snima neki film, right?.

I da, na kraju - knjigu možete kupiti u svim boljim knjižama ili izravno od nakladnika, Naklade Neptun