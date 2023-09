U Teatru na Trešnjevci Centra za kulturu Trešnjevka održana je premijera predstave za djecu "Tratinčica i čudesna vrtićka krema" Kazališta Prijatelj. Velikim pljeskom publika je nagradila redatelja predstave i glumca Hrvoja Zalara te glumice Anju Đurinović i Vini Jurčić. Autori teksta su Jelena Premec i Hrvoje Zalar, glazbu potpisuje Šimun Matešić, a kostimografiju Andreja Lonjak.

Jedan od ključnih trenutaka u odrastanju i socijalizaciji malog djeteta je prvi dan odlaska u vrtić, koji čak i u najbezbolnijim varijantama teško prolazi bez straha i plača. To je naravno zapravo na neki način normalno. Dijete iz potpuno sigurnog okruženja dolazi u ono potpuno nepoznato. Naravno, nije lako ni roditeljima. Do tog trenutka su rijetko ostavljali dijete, a ako i jesu to je uvijek bilo bliskim i povjerljivim osobama. Najednom se moraju osam sati osloniti na neku, do tog trenutka nepoznatu osobu i imati povjerenja da će ona jednako dobro postupati prema djetetu i da će ono biti na sigurnom.

Slikovnica Jelene Premec „Tratinčica i čudesna vrtićka krema", tematizira upravo taj problem, taj trenutak razdvajanja od roditelja. Autorica koja je i sama odgojiteljica i radi u vrtiću takvih se trenutaka nagledala i morala suočiti i rješavati te probleme. Čudesna vrtićka krema je metafora svega dobroga što dijete u vrtiću može doživjeti i način na koji se uz pomoć odgojiteljica može u njemu osjećati mirno i spokojno.



Hrvoje Zalar je u svojoj dramatizaciji razradio osnovnu temu i nadopisao scene u kojima je na komičan i djeci prepoznatljiv način prikazao težak rastanak glavnog lika (Tratinčkice) od svojih roditelja.