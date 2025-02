U okviru trinaestog izdanja nagrade Traveller Review Awards, Booking.com predstavlja 10 najgostoljubivijih gradova, prema milijunima recenzija putnika

Putnike sve više privlače autentične avanture na manje poznatim odredištima koja se odlikuju iznimnom gostoljubivošću i uslugom. U sklopu trinaestog izdanja nagrade Traveller Review Awards Booking.com predstavlja vam 10 najgostoljubivijih gradova u svijetu u 2025., kao i savjete te preporuke za putnike kako bi na najbolji način doživjeli šarm tih jedinstvenih odredišta. Istaknuta odredišta dosljedno pružaju vrhunsku gostoljubivost, što je potvrđeno putem više od 360 milijuna provjerenih recenzija korisnika Booking.com-a.

Sigirija, Šri Lanka

U središtu „kulturnog trokuta" Šri Lanke nalazi se nezaobilazno odredište Sigirija, koje besprijekorno spaja prirodne ljepote s bogatom poviješću. Čuvena utvrda na stijeni Sigirija, upisana na UNESCO-ov Popis svjetske baštine, nudi zapanjujuće poglede te ističe arhitektonska majstorstva drevne Šri Lanke. Kralj Kashyapa krajem 5. stoljeća ondje je uspostavio svoju prijestolnicu te na vrhu stijene dao sagraditi raskošnu palaču ukrašenu živopisnim freskama. Posjetitelji mogu doživjeti atmosferu obližnjeg sela, poznatog po svojim tkaninama i rukotvorinama, među kojima su batik tkanine ukrašene dizajnima koji se tradicionalno izrađuju od voska, ukrasne posude i ručno tkani tekstili. Bujan zeleni krajolik Nacionalnog parka Minneriya poznat je i po spektakularnim okupljanjima divljih slonova. Sigirija posjetiteljima nudi nezaboravan spoj pustolovine i mira, od savladavanja uspona na utvrdu do uživanja u mirnom seoskom životu.



Gdje boraviti: Roo Mansala, ili u prijevodu „privlačno boravište", ima prekrasan pogled na utvrdu na stijeni Sigiriji, kao i na stijenu Pidurangala. Jedinstvena arhitektura i interijer hotela savršeno se uklapaju u prirodni okoliš u kojem se nalazi. Putnicima koji žele nešto više pustolovina Back of Beyond - Pidurangala nudi bungalove i vile okružene gustom šumom površine 1,62 hektara. Posjetiteljima se preporučuje da tijekom boravka rezerviraju privatni safari džipom u Minneriyi kako bi mogli izbliza vidjeti poznate slonove tog područja i ostatak nevjerojatnog biljnog i životinjskog svijeta u njihovu prirodnom staništu.

Kako doći do tamo: do Sigirije se najlakše dolazi zrakoplovom do Međunarodne zračne luke Bandaranaike u glavnom gradu Colombu, a potom trosatnom vožnjom po lijepom krajoliku Šri Lanke.

Cazorla, Španjolska

U slikovitom gradu Cazorli na jugu Španjolske spajaju se povijest i šarm. Stari grad smješten usred brežuljkastih maslinika s veličanstvenom planinom Sierra de Cazorla u pozadini te samo sat vremena vožnje od Jaéna posjetitelje poziva da istraže strme popločane ulice s velikim kućama, tradicionalnim domovima i povijesnim spomenicima. Čuveni Castillo de la Yedra podsjeća na srednjovjekovnu povijest područja i pruža panoramski pogled na okolni krajolik. Obližnji park prirode, pak, priziva posjetitelje svojom netaknutom ljepotom, a sama Cazorla očarava intimnim trgovima, lokalnim delicijama poput mesa divljači i maslinovog ulja te osjećajem bezvremenske autentičnosti. Kao savršeno odredište za one koji traže povijest, kulturu i malo prirode Cazorla omogućuje miran odmor uz upoznavanje andaluzijske baštine.

Gdje boraviti: objekt Coto del Valle de Cazorla, smješten unutar prirodnog rezervata Las Sierras Cazorla, Segura y Las Villas, mirno je utočište u blizini rijeke Guadalquivira. Gostima su na raspolaganju smještajne jedinice s terasama s pogledom na planine, velik vanjski bazen, bujni vrtovi i restoran unutar objekta u kojem se nude specijaliteti lokalne kuhinje. Tijekom boravka u Cazorli nezaobilazan je privatni posjet s kušanjem maslinovog ulja, koji vam nudi uvid u bogatu povijest tradicionalne proizvodnje maslinova ulja u tom području.

Kako doći do tamo: do Cazorle se najlakše stiže zrakoplovom do Granade ili Málage, a potom vožnjom od dva do tri sata kroz lijepi krajolik unutrašnjosti Andaluzije.

Urubici, Brazil

Skriven u pitoresknoj regiji Serra Catarinense, Urubici se razlikuje od onoga što posjetitelji obično zamišljaju kad razmišljaju o Brazilu. Ovaj dragulj u surovom krajoliku s maglovitim dolinama i kaskadnim vodopadima poznat je kao jedan od najhladnijih gradova u zemlji. Čuveni planinski vrh Morro da Igreja nudi panoramski pogled, a na njemu je smještena i prekrasna prirodna formacija stijena Pedra Furada koja očarava posjetitelje tijekom cijele godine. Pustolovi mogu istražiti vodopad Véu de Noiva ili planinariti stazama koje vode do zabačenih mjesta kao što je kanjon Espraiado, što ovo odredište čini idealnim izborom za 72 %2 hrvatskih putnika koje zanima odmor na kojem mogu poboljšati svoju fizičku kondiciju. Posjet Urubiciju gostima pruža priliku za istraživanjem prirode ujutro te opuštanjem u mirnom okruženju tijekom poslijepodneva.

Gdje boraviti: Zion Bubble Glamping u bujnom krajoliku Urubicija nudi jedinstven smještaj u prozirnim kupolama okruženima šumom Araucária, planinskim livadama i oblačnim šumama. Gostima se pruža pogled od 360°, udoban smještaj i mir brazilskog visočja, savršen ambijent za promatranje zvijezda i opuštanje. Ako vas zanima rustikalniji izbor, tu je Cabanas Cold Mountain, smještajni objekt sačinjen od nekoliko prostranih planinskih kuća i savršeno mjesto za odmor s obitelji ili prijateljima.

Kako doći do tamo: budući da se Urubici nalazi u južnom dijelu Brazila, do njega je najlakše doći zrakoplovom do Florianópolisa ili Lagesa, a potom vožnjom u trajanju od tri do četiri sata kroz visočje Santa Catarine.

Taupo, Novi Zeland

Taupo je privlačno odredište tijekom cijele godine, smješteno u srcu Sjevernog otoka Novog Zelanda i na obalama najvećeg jezera u zemlji. Jezero Taupo nastalo je velikom vulkanskom erupcijom te pruža bezbrojne mogućnosti za ribolov, vožnju kajakom i mirne šetnje uz jezero. Sam je grad ugodan i srdačan, pun obiteljskih dućančića, udobnih kafića te sa živom lokalnom umjetničkom scenom. Posjetitelji se nakon samo kratke vožnje od grada mogu diviti bučnim slapovima Huka, opustiti se u prirodnim termalnim izvorima ili istraživati geotermalna čuda pod nazivom Mjesečevi krateri. Taupo je ujedno i polazišna točka za Nacionalni park Tongariro, poznat po prekrasnim vulkanskim krajolicima i svjetski čuvenim planinarskim stazama.

Gdje boraviti: Acacia Cliffs Lodge moderan je objekt s beskrajnim pogledom na jezero i planine. Elegantni smještajni objekt sastoji se od modernih soba s privatnim terasama gdje gosti mogu uživati u gurmanskom doručku od lokalnih namirnica te personaliziranim uslugama u ekskluzivnom ambijentu na brdu. Chalet Eiger druga je posebna opcija smještaja, smještena usred autohtone šume u blizini jezera Taupo. Smještajni objekt kombinacija je planinske elegancije i spokojnog ambijenta te nudi sjajne opcije hrane pripremljene od lokalnih namirnica. Gosti ne bi smjeli propustiti priliku da iskoriste besplatne bicikle i kuglanu. Poludnevna vožnja kajakom do maorskih crteža na stijenama na jezeru Taupo također je sjajan način da doživite ljepote tog područja. Iskusan vodič objasnit će vam kulturni značaj crteža za jezero i okolna područja dok plutate ispod njih.

Kako doći do tamo: posjetitelji mogu zrakoplovom doći izravno do regionalne Zračne luke Taupo ili do odredišta voziti tri do četiri sata iz Aucklanda odnosno Wellingtona.

St. Augustine, Sjedinjene Američke Države

St. Augustine na Floridi posjetitelje poziva da se vrate u prošlost i uživaju u ljepotama živog obalnog grada. Povijesna jezgra grada prošarana je popločanim ulicama i znamenitostima kao što je Castillo de San Marcos, kamena tvrđava iz 17. stoljeća iz koje se pruža dalek pogled na zaljev Matanzas. Putnici mogu istražiti živahnu ulicu St. George prepunu butika, galerija i kafića ili pak uživati u ljepoti Flagler Collegea, sjajnog primjera prekomjerne i impozantne arhitekture tipične za Pozlaćeno doba. Osim što nudi bogatu povijest, St. Augustine obiluje i netaknutim plažama koje privlače putnike željne sunca te zaljubljenike u vodene sportove. Bilo da se želite udubiti u stoljećima stare priče, uživati u svježoj morskoj kuhinji ili se opuštati uz obale Atlantika, St. Augustine nudi savršenu kombinaciju povijesti, kulture i opuštanja uz more.

Gdje boraviti: Renaissance St. Augustine Historic Downtown Hotel nudi klasičnu eleganciju na živoj lokaciji u središtu St. Augustinea. Gostima su na raspolaganju elegantne sobe, krovni bazen i poznati restoran u sklopu objekta u kojem se poslužuju jela domaće kuhinje, a povijesne znamenitosti grada dostupne su pješice. Ako želite intimnije i tradicionalnije iskustvo, tu je The Cedar House Inn, šarmantan smještaj s doručkom samo za odrasle u prekrasno renoviranoj viktorijanskoj kući. Objekt nudi pojedinačno uređene jedinice, gurmanski doručak i udobnu terasu u vrtu, a nalazi se na savršenoj lokaciji za istraživanje St. Augustinea. Za one koji žele saznati više o ukletoj prošlosti St. Augustinea preporučujemo obilazak na temu duhova, nezaboravan dodatak putovanju za svakog ljubitelja povijesti pod vodstvom istraživača paranormalnih aktivnosti.

Kako doći do tamo: St. Augustine nalazi se na sjeveroistočnoj obali Floride, samo 45 minuta vožnje od Međunarodne zračne luke Jacksonville. Drugi je način dolaska dvosatnom vožnjom iz Orlanda ili peterosatnom vožnjom iz Miamija.

Orvieto, Italija

Slikovit talijanski gradić Orvieto smješten je na vrhu dramatične vulkanske litice u srcu Umbrije, a odlikuje se spojem povijesti, umjetnosti i gastronomije. U središtu grada nalazi se fascinantna katedrala, remek-djelo gotičke arhitekture ukrašeno detaljnim mozaicima i skulpturama. Budući da 52 %3 hrvatskih putnika navodi nova jela i lokalne delicije kao glavni razlog odlaska na odmor, obiteljske trattorije u kojima se poslužuju lokalni specijaliteti kao što je ragu od veprovine te vino Orvieto Classico nikoga neće razočarati. Ispod grada nalazi se fascinantna mreža starih špilja i tunela koji nude uvid u povijest Etruščana, kao i uske popločane ulice te trgovine lokalnih obrtnika. Prekrasni okolni krajolici i srdačna, svevremenska atmosfera Orvieto čine skrivenim draguljem za one koji traže spoj kulture, povijesti te autentičnog talijanskog života „dolce vita".

Gdje boraviti: Palazzo Petrvs profinjen je butik hotel ugodne atmosfere u srcu povijesnog centra Orvieta. U elegantnom, minimalističkom smještajnom objektu spajaju se bezvremenska arhitektura i luksuzna moderna oprema u prekrasno uređenim smještajnim jedinicama, mirnom dvorištu te jednostavnom pristupu kulturnim i gastronomskim bogatstvima grada. Drugi je izvrstan smještajni objekt Pietra Campana Italian Villa, miran i svjetlom ispunjen smještaj malo izvan Orvieta okružen brežuljcima i maslinicima. U luksuzno obnovljenom smještaju na farmi goste dočekuju prostrane sobe rustikalnog šarma s prekrasnim pogledom na povijesni grad, osvježavajući bazen te domaći doručak od lokalnih namirnica. Umjetnost i legende Orvieta, ovog remek-djela srednjovjekovne i renesansne arhitekture, posjetitelji dodatno mogu istražiti tijekom privatnog obilaska zlatnih mozaika i srednjovjekovnog grada.

Kako doći do tamo: do Orvieta je jednostavno doći zrakoplovom do Zračne luke Rim Fiumicino, Zračne luke Firenca ili Zračne luke Perugia. Od Rima se do grada stiže 90-minutnom vožnjom, a od Firence ili Perugije vožnja po lijepom krajoliku traje oko dva sata.

Manizales, Kolumbija

Posjet Kolumbiji nije potpun ako pritom ne posjetite i poznatu regiju za uzgoj kave u toj zemlji. Manizales, jedan od najvećih gradova u tom području, nalazi se na obroncima Anda i putnicima nudi savršen spoj kulturnih bogatstava, prirodnih ljepota i srdačnog gostoprimstva. Obrisom grada dominira impozantna katedrala neogotičke arhitekture, a ispod nje nalaze se pune ulice s kafićima, kazalištima i kulturnim sadržajima. Ljubitelji kave mogu istražiti obližnje plantaže kave (fince) da bi se upoznali s postupkom uzgoja i kušali svježe pripremljene lokalne mješavine. Zaljubljenicima u prirodu grad služi kao polazna točka za Nacionalni park Los Nevados u kojem se nalaze veličanstveni snijegom prekriveni planinski vrhovi te raznolik biljni i životinjski svijet. Za one koji vole živahne trgove i spremni su uputiti se u živa ruralna područja Manizales predstavlja idealno odredište koje posjetitelje poziva da se prepuste čaroliji kolumbijske kave.

Gdje boraviti: Atardeceres del Café idealan je smještaj ako želite doživjeti bogatu regiju uzgoja kave u Kolumbiji. Gosti će uživati u luksuznom butik smještajnom objektu s prekrasnim pogledom na planine i doline, kao i u lokalnoj kavi i domaćim obrocima u smirujućoj, planinskoj atmosferi. Za one koji žele doživjeti boravak na tradicionalnoj finci odličan je izbor Lodge Paraíso Verde. Smještajne jedinice izrađene su od tradicionalnih materijala iz lokalnog područja, a obližnje planinarske staze te obilasci plantaža farme dodatan su bonus.

Kako doći do tamo: do Manizalesa je najbolje doći zrakoplovom do Zračne luke La Nubia u samom gradu, a i zračne luke u Pereiri te u Armeniji udaljene su tek dva do tri sata vožnje kroz bujnu prirodu Trokuta kave.

Quedlinburg, Njemačka

Quedlinburg, smješten na njemačkoj planini Harz, privlačan je srednjovjekovni gradić bogate povijesti te okružen prekrasnim krajolikom. Poznat je po 1300 dobro očuvanih kuća s arhitekturom skeletne gradnje i predstavlja rijedak dragulj koji vraća posjetitelje u srednji vijek. Stari grad Quedlinburga nalazi se na UNESCO-ovu Popisu svjetske baštine. U njemu se nalazi dvorac Quedlinburg, nekadašnja prijestolnica saskih kraljeva i remek-djelo romaničke arhitekture s prekrasnim pogledom na grad i brežuljke regije Harz. Grad je imao i ključnu ulogu u njemačkoj povijesti kao mjesto prvih carskih izbora 919. godine. Uz povijesne znamenitosti Quedlinburg se odlikuje i lokalnim tržnicama, konobama u drvu u kojima se poslužuju regionalne delicije kao što su bötel (buncek) ili käsekuchen (torta od sira) te mirnom atmosferom savršenom za istraživanje.

Gdje boraviti: Ferienwohnungen Steinweg 61 nudi smještaj u kućnoj atmosferi u pitoresknom gradiću Quedlinburgu. Gosti mogu boraviti u elegantnim, potpuno moderno opremljenim apartmanima savršenima za duži boravak te uživati u dražesnoj atmosferi popločanih ulica i obližnjih atrakcija u gradu. Druga je mogućnost Kramerstube, apartman s dvije spavaće sobe u samom srcu starog grada i s jednostavnim pristupom lokalitetima s UNESCO-ova Popisa svjetske baštine.

Kako doći do tamo: budući da se Quedlinburg nalazi u središtu Njemačke, najizravniji je put do njega zrakoplovom do Zračne luke Leipzig/Halle ili Zračne luke Berlin Brandenburg, a potom vožnjom od dva do tri sata po njemačkom krajoliku.

Ko Lanta, Tajland

Mirni otok Ko Lanta u južnom dijelu Tajlanda pravo je utočište za odmor koje se odlikuje netaknutim plažama, gustim džunglama i opuštenom atmosferom. Na ovom su otoku manje gužve nego na nekim poznatijim otocima u zemlji, što ga čini savršenim odredištem za one koji traže mir. Na otoku se miješaju lokalna tajlandska kultura i kultura nomadskog naroda Chao Ley koji je vezan uz more, a opuštenu atmosferu dodatno pojačavaju ljupka ribarska sela i tržnice svježih plodova mora. Putnici mogu istraživati prekrasnu obalu na kojoj se zlatni pijesak spaja s tirkiznim morem te je idealna za ronjenje s maskom i dihalicom ili s bocama. Ko Lanta ujedno je i polazišna točka za obližnje nacionalne parkove, kao što je prekrasan Nacionalni park Mu Ko Lanta s raznolikim biljnim i životinjskim svijetom te zapanjujućim pogledima.

Gdje boraviti: ako tražite luksuzan smještaj, Travel Proud Certified smještajni objekt Layana Resort & Spa - Adult Only - SHA Extra Plus pravi je izbor za vas. Elegantne vile uz plažu smještene na obali otoka Ko Lanta uz spa centar, infinity bazen i gurmanska jela u sklopu objekta pravi su sastojci za savršen odmor i opuštanje. I Long Beach Chalet - SHA Extra Plus nudi opuštanje uz mirnu plažu Long Beach na otoku. Gosti mogu boraviti u bungalovima u tajlandskom stilu s privatnim terasama i izravnim pristupom kristalno čistom moru, a sve to u bujnom tropskom raju. Tijekom cjelodnevnog vođenog obilaska otoka Ko Rok Noi i Koh Rok Yai putnici mogu istražiti obližnja dva otoka u sklopu Nacionalnog parka Mu Ko Lanta.

Kako doći do tamo: do otoka Ko Lanta stiže se dvosatnom vožnjom automobilom i 30-minutnom plovidbom trajektom od tajlandske Međunarodne zračne luke Krabi.



Chester, Ujedinjeno Kraljevstvo

Na sjeverozapadu Engleske nalazi se povijesni dragulj Chester koji nudi očaravajuću mješavinu rimske, srednjovjekovne i tudorske arhitekture smještene unutar dobro očuvanih gradskih zidina. Prošlost Chestera, koji je osnovan kao rimska utvrda u prvom stoljeću, vidljiva je u znamenitostima kao što su najveći rimski amfiteatar u Velikoj Britaniji te Chester Rows, jedinstvene dvoetažne galerije duž glavnih ulica. Povijest se nadalje ogleda u gradskoj katedrali iz 11. stoljeća i njezinoj zadivljujućoj gotičkoj arhitekturi te bogatoj zbirci srednjovjekovnih rezbarija. Chester je bio i važno središte tijekom Engleskog građanskog rata te su se u njegovoj blizini vodile ključne bitke. Šećući po popločanim ulicama, posjetitelji mogu otkriti brojne slojeve prošlosti, od drevnih utvrda do elegantnih skeletnih zgrada iz doba Tudora. Bilo da istražuju rimske ruševine, uživaju u šetnjama po prirodi uz rijeku Dee ili pregledavaju ponudu dražesnih nezavisnih trgovina, Chester svoje posjetitelje poziva da zakorače u prošlost.

Gdje boraviti: aparthotel Ch1 Boutique Stays, koji kao takav nudi svu privatnost apartmana, ali uz hotelsku uslugu, nalazi se u samom središtu Chestera. Objekt je smješten na pješačkoj udaljenosti od svih poznatih znamenitosti, trgovina i restorana u gradu, a nudi spoj modernih sadržaja i povijesnih atributa. Ako biste radije boravili u vikendici, tu je Luxury Chester Townhouse, smještajni objekt s dvije spavaće sobe i vlastitim parkiralištem u blizini konjskog trkališta u Chesteru. Posjetiteljima koje zanima bogata povijest grada preporučujemo srednjovjekovni pješački obilazak Chestera s naglaskom na položaj grada u 1403. godini kad je Engleska bila pod vladavinom kralja Henrika IV.

Kako doći do tamo: do Chestera se iz Manchestera stiže kratkom vožnjom u trajanju od 45 minuta.