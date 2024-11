Istezanje svako jutro može poboljšati fleksibilnost i opskrbiti vas energijom za dan koji je pred vama

Većina ljudi ima potrebu protegnuti se nakon buđenja kako bi ublažili ukočenost zglobova i poboljšali cirkulaciju. Uz to, i tek kratko istezanje može poboljšati mentalno zdravlje i omogućujući vam da se ponovno povežete sa svojim tijelom i skrenete pažnju s vlastitog uma i misli.

Osim toga, jednostavno je dobar osjećaj pokrenuti tijelo nakon sedam ili osam sati ležanja u krevetu. Neki se ljudi vole istezati tijekom pauze na poslu ili kada se vrate kući nakon radnog dana. Izvođenje vježbi istezanja prije i poslije treninga također je bitno za sprječavanje istegnuća mišića.

Bez obzira na to kada ga prakticirate, istezanje će vam pomoći da poboljšate svoje psihičko i fizičko blagostanje. U nastavku saznajte što se događa u tijelu kada se istežete svaki dan:

Poboljšava se držanje tijela - ukočeni i napeti mišići mogu uzrokovati loše držanje zbog ograničenog opsega pokreta i nefleksibilnosti. Pogrbljenost može dodatno opteretiti mišiće, uzrokujući njihovo skraćivanje i slabljenje. Ako niste pažljivi, to je začarani krug koji na kraju lako rezultira ozljedom. Vježbe snage i istezanja mogu pomoći u smanjenju bolova u mišićima te poravnati kralježnicu, što će tijekom vremena poboljšati držanje tijela.

Poboljšava se fleksibilnost - svakodnevno izvođenje ovih pokreta pomaže povećati fleksibilnost jer se njima izdužuju mišići. Stručnjaci preporučuju istezanje u trajanju od najmanje 10 do 30 sekundi kako biste iskoristili sve prednosti vježbe. Veća fleksibilnost možda se ne čini toliko važnom, ali ona pomaže smanjiti ukočenost zglobova i probleme s pokretljivošću, što dolazi s godinama. Kako starimo, prirodno gubimo hrskavicu u zglobovima i kostima, stoga je redovito istezanje bitno.

Poboljšavaju se atletske sposobnosti - svaki sportski trener ili zdravstveni stručnjak naglasit će važnost istezanja prije vježbanja. Zagrijavanje prije utakmice ili treninga priprema mišiće za kretanje i ublažava napetost u tijelu, a povećana fleksibilnost i raspon pokreta mogu poboljšati sportsku izvedbu. Istezanje nakon sportske aktivnosti također je bitno za smanjenje rizika od ozljeda.

Pospješuje se cirkulacija - redovito istezanje poboljšava protok krvi i povećava opskrbu mišića hranjivim tvarima. Povećana cirkulacija povećava razinu kisika u tijelu, pomažući vam da se osjećate energičnije i osvježeno. Na posljetku, bolja cirkulacija može skratiti vrijeme oporavka nakon vježbanja i ublažiti bolne mišiće.

Povećava se raspon pokreta - ako se ne krećete dovoljno, to može dovesti do ukočenosti te nefleksibilnosti zglobova i mišića, koji mogu postati skraćeni i lomljivi, čime se povećava rizik od ozljeda poput istegnuća i prijeloma. Često istezanje može pomoći u opuštanju napetih mišića i poboljšanju raspona pokreta. Istraživanje je otkrilo da statično i dinamičko istezanje naročito može pomoći u povećanju raspona pokreta. Kod statičnog istezanja pokreti se izvode tako da se mišići izduže što je više moguće i poza zadrži deset do trideset sekundi. Najbolje ih je izvoditi nakon vježbanja. Za razliku od statičnog istezanja koje je pasivno, dinamičko istezanje uključuje više pokreta te je dobro za zagrijavanje prije treninga kako bi se pojačala cirkulacija i poboljšao raspon pokreta. Dinamičko istezanje, između ostalog, uključuje pokrete kukovima s uvijanjem, prednje udarce nogom s dohvatom ruke i bočne iskorake. Zadržite svaku pozu dvije, tri sekunde i radite šest do osam ponavljanja.

Ublažavaju se bolovi u leđima - bol u donjem dijelu leđa jedan je od najčešćih razloga odlaska liječniku te vodeći uzrok globalne invalidnosti. Sjedilački način života i uredski poslovi smanjili su naš raspon pokreta, a rezultat toga su ukočeni i bolni mišići. Međutim, vježbanje i redovito istezanje mogu poboljšati pokretljivost i pomoći u smanjenju napetosti u leđnim mišićima. Poboljšanje tjelesne snage i mišićne mase poboljšat će vaše fizičko zdravlje, smanjujući rizik od ozljeda leđa.

Ublažavanje stresa - Stres nastaje u umu, pa njegovo uklanjanje na samome izvoru može spriječiti tjelesne bolove. Kada ste pod stresom, tijelo se prirodno napne, sprječavajući ravnomjeran protok energije. Međutim, istezanje vas podsjeća da usporite i usredotočite se na disanje, što može pomoći u smirivanju uma. Također vam pruža predah od razmišljanja, vraćajući vas u dodir s vlastitim tijelom. Kao i joga, istezanje je vježba duha i tijela, koja potiče opće blagostanje i pozitivnu energiju.

Dakle, čim se probudite - istegnite se dobro!