Ne postoji ništa bolje od dobrog lineupa na festivalima i to je nešto što ekipa Tam Tama svake godine odradi vrlo dobro. Nedavno je objavljen konačan raspored, kojem se mogu veseliti svi zaljubljenici nezavisne glazbe na prostoru Hrvatske, ali regije. Tam Tam se, kao i prošlih godina, održava u Sućurju na otoku Hvaru od 21. do 28. srpnja.

Ove godine nastupa više od petnaest izvođača, kako na glavnom dijelu programa koji se dva dana odvija na nogometnom igralištu, tako i u sklopu programa u festivalskom kampu, gdje će izvođači moći slušati koncerte iz svojih šatora. Osim spomenutog glazbenog programa festival nudi i bogati popratni program koji uključuje i akustične nastupe, performanse, izložbe, satove yoge od strane vrsnih voditeljica i nezaobilazno izležavanje na plaži ili pod borovima u kampu.

Glavni program čine koncerti legendarnih i za Tam Tam već tradicionalnih Repetitor, zatim Trobecove krušne peći, lokalni RØLØ, Žen, Haiku Garden, Harvo Jay, Klotljudi te nezaobilazni From Another Mother. Program u kampu započinje s mračnim elektronskim punkom Neon Lies i Snooze in motion, a kroz ostale dane festivala nastupit će i začudna Pi, bend Svemir, Ischariotzcky, kantautorica Miriam te će ga nedjelju završiti Onaj Dječak.

Poseban dan u programu bit će i otvoreni koncert na Rivi gdje će za domaće nastupiti mistični nemanja i čarobna Mary May. Ove godine popratni program obogatit će glazbeno-poetska improvizacija „Artefakt" kao i ulični performans POV-POI žonglera iz Makedonije, a bit će tu i predstavljanje knjige Alda Franičevića, izložba Marijana Blažine te šetnja s arheologom, Sućuraninom Nikšom Vujnovićem.

Ovo je osma godina TAM TAMa, festivala kojeg osobito voli domaća publika, a posljednjih godina broj gostiju iz inozemstva raste i stvara ugodnu atmosferu različitosti, novosti i začudnosti u kojoj se svi zajedno po pristanku trajekta i stupanjem na tlo otoka napokon osjećaju kao kod kuće, čemu dakako doprinose i topli gostoljubivi mještani Sućurja.

Ugrabite svoje mjesto pod borom dok ga u kampu ne ponestade! Pa tako 8 dana sunčanog Hvara i bogatog programa možete imati za samo 450 kuna. Postoji i mogućnost kupnje karata za četiri dana festivala koji pokrivaju vikend 25.-28. srpnja i to za 250 kuna. Upad na glavni koncertni dio festivala petak i subotu je po 70 kuna, a oba dana po 100 kuna.

U kampu će biti dostupna besplatna pitka voda, osvježavajući tuševi, toalet i struja, ali najvažnije hlad, prekrasno i čisto more i raspjevani cvrčci. I odlična ekipa.