Veliki povratak metalnog Paganfesta: u Tvornicu stižu Alestorm, Ensiferum i Týr, early bird ulaznice već rasprodane

Paganfest se vraća nakon 10 godina s najjačim postavom (Alestorm, Ensiferum, Týr, Heidevolk i Elvenking) i najvećim brojem koncerata ikad! Datum za zapisati u crne notese ili pametne telefone je 9. veljače (nedjelja), mjesto je zagrebačka Tvornica kulture, a program počinje već u 17h. Stvorila ga je agencija RTN-Touring (Rock The Nation) 2008. sa sedam izdanja u Europi i dva u SAD-u. Paganfest je bio najuspješnija festivalska turneja u pagan i folk metal sceni. Od 2015. bio je na pauzi, a mnogi fanovi i bendovi su se pitali kad će biti sljedeće izdanje. Sad je napokon došao trenutak: Paganfest se vraća u velikom stilu diljem Europe i Velike Britanije! Early bird ulaznice već su rasprodane. Ulaznice po pretprodajnoj cijeni od 43 eura mogu se kupiti online preko Hangtime ticketinga, a uskoro će biti dostupne i u Dirty Old Shopu. Ako ih ostane, na dan koncerta koštat će 48 eura.

ALESTORM poručuje: "Ahoy, vi razbojnici i metalci tvrda srca! Nakon deset godina izgubljenih na moru, Paganfest se vraća s gromoglasnim urlikom, hvaleći se najmoćnijom posadom bendova ikad koji su plovili na dosadašnjih sedam pozornica! S Alestormom, Ensiferumom, Týrom, Heidevolkom i Elvenkingom na čelu, ovo putovanje bit će najveće i najburnije dosad!

U prošlim vremenima, između 2008. i 2015., RTN-Touring (to vam je Rock The Nation, ekipa koja baš i ne voli mora) pokrenuo je sedam legendarnih izdanja diljem Europe i još dva u opasnim vodama SAD-a. Paganfest, najtrijumfalnija festivalska turneja pagan i folk metal scene, isplovio je i osvojio srca metalaca širom svijeta. Nažalost festival je bio bačen u zaborav, ostavljajući fanove i bendove u čežnji za njegovim povratkom.

Ali podignite zastave i označite svoje karte, jer vrijeme je da ponovno podignemo sidro! Paganfest se vraća s osvetom, osvajajući legendarne dvorane diljem Europe i Velike Britanije!

Ovaj festival je ključni dio priča o usponu mnogih bendova do slave, pomažući im da od skromnih mornara postanu moćni headlineri. Sada se pet hrabrih bendova udružuje kako bi ponovno podigli zastavu Paganfesta visoko. Pa zgrabite svoje rogove s pivom (i odbacite te limenke za slabiće), i pripremite se za najluđe, najmetalnije putovanje u svom životu! Arrrrr!"

ENSIFERUM su posebni gosti na Paganfest MMXXV turneji s novim albumom Winter Storm, koji izlazi 18. listopada 2024. Petri Lindroos poslao je kratku poruku fanovima: "Jako sam sretan što mogu najaviti povratak Paganfesta nakon punih 10 godina. Vidimo se na koncertima u siječnju i veljači 2025." Sami Hinkka dodaje: "Novi album, nova godina, stari prijatelji! Jako smo uzbuđeni što se udružujemo s najboljima u metal sceni: Alestormom, Týrom, Heidevolkom i Elvenkingom. Ova turneja ući će u povijesne knjige! Zgrabite svoje mačeve, rogove za piće i boce ruma, jer Paganfest se vraća jači no ikad!"

TÝR, kao kamen temeljac povijesti Paganfesta, ima istaknuto mjesto u cijeloj priči. Heri Joensen govori o novostima vezanim za bend: "PAGANFEST se vraća u pravom trenutku! Naš najnoviji album Battle Ballads izašao je u travnju ove godine. Bili smo na turneji u Sjevernoj Americi, a ovo ljeto nastupamo po festivalima u Europi. Battle Ballads dolazi s promjenom u postavi. Hans Hammer preuzima gitaru umjesto Terjija Skibenæsa. Naša trenutna postava je najjača koju smo imali. Paganfest će biti savršena prilika da sviramo neke nove hitove, kao i naše drevne poganske uspješnice, za naš europske fanove. Paganfest je uvijek bio velik motiv za nas, i na tim turnejama smo upoznali mnoge bendove koje danas smatramo prijateljima, upoznali smo i puno novih ljudi i u Europi i u SAD-u. Moćan je i istovremeno nostalgičan osjećaj ponovo vidjeti Paganfest zastavu, bit će to vrhunska priča! Zato nabavite svoje karte sada i vidimo se negdje u Europi ove zime!"

Paganfest MMXXV je prva europska turneja za najnoviji album HEIDEVOLKA, Wederkeer. Vođa benda i basist Rowan Roodbaert komentira: "Neizmjerno smo uzbuđeni što možemo najaviti naš povratak na legendarni Paganfest, najveću svjetsku folk i pagan metal turneju! Kao veterani više Pagan i Heidenfestova, ovaj festival zauzima posebno mjesto u povijesti Heidevolka. Jedva čekamo ponovno krenuti na put i udružiti snage s našim prijateljima u ovom sjajnom line-upu. Povratak Pagafesta savršeno odražava duh našeg najnovijeg albuma, Wederkeer (što znači "povratak" ili "oživljavanje"). Donijet ćemo vam najbolje od naših najnovijih pjesama, uz klasične hitove koji vas vode duboko u naslijeđe Heidevolka. Oni koji su već doživjeli Paganfest znaju da je ovo proslava koju ne smijete propustiti. Pripremite se za noć podignutih rogova, žestoke glazbe i jedinstvenog paganskog doživljaja koji ujedinjuje stare i nove fanove žanra. Pripremite se, dragi prijatelji, jer pagan metal bratstvo je u usponu!"

ELVENKING, koji su nedostajali ovoj paganskoj zajednici s prethodnih izdanja, konačno su ovdje! Talijanski pagani izdat će svoj najnoviji album Reader of the Runes - Luna (veličanstveno završno poglavlje trilogije RotR) neposredno prije festivalske turneje: "Paganfest je mjesto gdje Elvenking savršeno pristaje. Oduvijek smo gledali na stare festivalske postave i smatrali da bi to bio savršen paket za turneju jednog dana, i glazbeno i konceptualno. Napokon možemo biti dio obnovljenog brenda i zaista ne možemo biti uzbuđeniji. Svi ostali bendovi sudjelovali su u nekoliko izdanja turneje, i iako ćemo uglavnom otvarati koncerte, bit će nevjerojatno biti dio ovoga. Naš novi album, posljednje poglavlje trilogije Reader of the Runes, 100% je dovršen i spreman za izdavanje, tako da će biti sjajno svirati pjesme iz ove ogromne priče, zajedno s nekim našim klasicima, pod zastavom Paganfesta diljem Europe. Neka vam vjetrovi pušu u leđa... "

Vidimo se 9. veljače u Tvornici kulture, ovo se ne propušta!