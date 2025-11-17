Ploče na plažama poručuju da more nije naše vlasništvo, već dom bića koje zaslužuju poštovanje

Grad Rovinj-Rovigno podržao je inicijativu „Poštujmo naše more" udruge Prijatelja životinja te su postavljene edukativne ploče s ciljem informiranja o očuvanju života u moru. Edukativne ploče upozoravaju građane i turiste na važnost poštovanja života u moru te na zabranu pecanja na plažama bez dozvole. U gradu Rovinju-Rovigno edukativne ploče postavljene su na tri lokacije, i to u Park šumi Zlatni rt - Punta Corrente te na plažama Cuvi i Borik.

„Ploče su namijenjene djeci i odraslima i postavljene su s ciljem educiranja o štetnim praksama koje ugrožavaju morski svijet. Podsjećaju nas da uživamo u plažama bez uznemiravanja morskih stanovnika, da ribe i ostale životinje ne diramo, a nasukane vratimo u more. Uče nas da promatramo i čuvamo život u moru, a ne da ga ozljeđujemo", izjavila je Vlatka Balaš Cerjak, koordinatorica kampanja u udruzi Prijatelji životinja.

„Drago nam je što se grad Rovinj-Rovigno pridružio gradovima koji podupiru ovu kampanju. Ploče su mali, ali važan podsjetnik svima nama da uživanje na plaži ne mora značiti patnju za bića koja u moru žive. Edukacija i empatija najbolji su način zaštite našeg Jadrana. Svako dijete koje nauči poštovati more čuva budućnost Jadrana", dodaje.



Poziv gradovima i građanima

Prijatelji životinja pozivaju sve obalne gradove i općine da postave edukativne ploče „Poštujmo život u moru", koje besplatno nude u pripremi za tisak. „Grad Rovinj-Rovigno je pokazao primjer odgovornosti i brige za more. Vjerujemo da će se i drugi pridružiti ovom pozitivnom valu promjene", poručuju iz Udruge.

Njihova kampanja „Poštujmo naše more", pokrenuta 2018. godine u suradnji s europskom organizacijom Eurogroup for Animals, uključuje niz edukativnih aktivnosti, od objavljivanja veganske kuharice „Zelena jela za plavo more" do animiranih filmova s ribom Jadranom u glavnoj ulozi.

Više informacija o zaštiti Jadranskoga mora i kako se svatko kao pojedinac može priključiti nalazi se na www.prijatelji-zivotinja.hr.