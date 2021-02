Psihijatri upozoravaju na tsunami pacijenata s poremećajem prehrane potaknuti podacima koji pokazuju povećan broj ljudi koji se bore s anoreksijom ili bulimijom tijekom pandemije.

Pandemija nam pada teže nego što smo mislili - vjerovali smo da smo svi online i tako i tako, samo blejimo u svoje ekrane i to je to... no, izgleda da ima dovoljna količina ljudi koji su do sada bili normalni, ali sada više nisu.

Lockdown je riječ koja u ljudima izaziva nelagodu, a kad se to sve skupa zbroji sa kršenjem ljudskih prava daje zbir problema s prehranom kakve do sada nismo imali.

Doktorica Agnes Ayton, voditeljica odjela za poremećaje u prehrani na Royal College of Psychiatrists u Londonu, kaže kako broj ljudi koji imaju probleme u prehrani poput anoreksije raste u uvjetima izolacije, odnosno lockdowna.

"Očekujemo cunami pacijenata koji i dalje pristižu. Ne mislimo da je to prošlo".

Napomenula je da na Sveučilištu Ofxford, gdje ona radi oko 20 posto primljenih pacijenata trebaju hitnu obradu zbog tih poremećaja, a sad je taj udio dosegao i do 80 posto, piše Guardian.

Brojke objavljene u četvrtak pokazuju ogroman porast vremena čekanja na preglede za mlade ljude i djecu, 128 posto se povećalo vrijeme čekanja na rutinsko liječenje u odnosu na prošlu godinu.

Zabilježen je četverostruki porast broja djece i mladih koji čekaju hitno liječenje od listopada, studenog i prosinca 2019. u usporedbi s istim mjesecima godinu dana kasnije.

Nagli porast broja djece u Engleskoj koja traže pomoć zbog poremećaja prehrane

Samo 72.7 posto djece i mlađih ljudi započeli su liječenje tjedan dana od dijagnoze što je najniži postotak u posljednje tri godine.

Ayton kaže kako nema usporedivih podataka za mlade, gdje brojevi također rastu. Rekla je kako se zdravstveni sustav bori s manjom sredstava za liječenje zbog preusmjeravanja sredstava za stavljanje pandemije pod kontrolu.

Ističe kako broj poremećaja u prehrani raste jer ljudi osjećaju da gube kontrolu.

"Mislim da društvena izolacija ima snažan utjecaj na mentalno zdravlje ljudi.Ne radi se samo o poremećajima u prehrani već i anskioznosti, depresiji i prekomjernoj konzumaciji alkohola. Pretpostavlja se da su anskioznost i poremećaji usko povezani i upravo zato se to i događa", tvrdi Ayton.