Mgla se nakon tri godine od rekordno brzo rasprodanog koncerta u Močvari vraća u Hrvatsku, točnije u Boogaloo. Datum ove velike black metal gozbe na kojoj će promovirati svoj posljednji album "Age of Excuse" je 4. rujna.

Ograničeni kontingent ulaznica ranograbilica po cijeni od 160 kuna može se kupiti preko sustava Entrio do 25. srpnja ili isteka zaliha. Nakon toga kreće prodaja i hard copy ulaznica sa službenim dizajnom turneje u Dirty Old Shopu po cijeni od 180 kuna, dok će na ulazu ako ih ostane koštati 200 kuna.

Prvi nastup benda u Zagrebu obilježen je besprijekornom svirkom i energijom koju bend stvara samom pojavom na pozornici. Tada je iz vedra neba samo izbačen novi album Age Of Excuse jer bend, eto tako, voli iznenaditi i sve odraditi DIY, a publika je imali priliku iz prve ruke poslušati čak dvije nove stvari uživo.

Presjek stvaralaštva benda prezentiran u više od sat vremena svirke nikoga nije ostavio ravnodušnim, pa se i ovaj put očekuje da jedna poštena sonična bombu. Ovaj koncert je službena promocija tog albuma koja se zbog covida nije dogodila ranije.

Naravno, bit će tu i hitova sa starih uspješnica With Hearts Towards None, Exercises In Futility i Groza. Koncert organiziraju Subsonic Events i Hangtime Agency.