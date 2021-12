Na Sea Star festival stiže globalni hitmaker hrvatskog porijekla - DJ Topic!

Nakon što je oduševio na desetine tisuća fanova na glavnim pozornicama ovogodišnjih Exita i Sea Dancea, jedna od najbrže rastućih pop zvijezda današnjice, hitmaker hrvatskih korijena čiji singlovi prelaze pola milijarde pregleda na video i striming servisima - DJ Topic - stiže na Sea Star!

Ovaj nevjerojatno talentirani autor svoj premijeran nastup upravo u Hrvatskoj imat će uz bok Cypress Hillu, Meduzi, Amelie Lens, Dubioza Kolektivu i brojim drugim izvođačima koji će 27. i 28. svibnja 2022. zauzeti pozornice u umaškoj laguni Stella Maris.

Tobias Topic strelovito se probio među izvođače na komercijalnoj house sceni koji čine sadašnjost i veoma svjetlu budućnost, što već sada potvrđuje singlovima s više od pola milijarde pregleda na video i streaming servisima. Nakon objave debi albuma „Miles" 2015. godine, Topic je krenuo s nizom plesnih himni produciranih kroz suradnje s brojnim glazbenicima. Platinasti hit „Breaking Me" nastao je sa švedskim izvođačem A7S, „Your Love" također s A7S i ATB-om, a „Home" s Nico Santosom. Ove godine nije se micao s vrhova top lista. Osvajali su ih „Chain My Heart" s američkom pjevačicom Bebe Rexha, "Drive" s britanskim elektro pop sastavom Clean Bandit te posljednji u nizu "My Heart Goes (La Di Da)" s Becky Hill koji i dalje drži najviše prioritetne playliste komercijalnih radija u regiji, a svojevremeno je bio i #1 na globalnom You Tube trendingu! Ovaj megatalentirani producent i DJ svoj stil opisuje kao plesnu muziku uz tekstove koji nose emociju balade, ali i beatove koji tjeraju na ples.

DJ Topic uskače na line up Sea Star festivala na kojem se već nalaze jedan od najvećih hip hop sastava u povijesti Cypress Hill, techno superzvijezda Amelie Lens i najveći bend naše regije Dubioza Kolektiv. Topic će na festivalski program donijeti komercijalnu plesnu struju, već predstavljenu kroz producentski tim Meduza. Ovi megauspješni Talijani u protekle dvije sezone postali su jedni od najvećih house pop imena na planeti, a nedavno su objavili novi singl "Tell It To My Heart" u kojem se kao vokal pojavljuje Hozier. Svirke na najjačem Sea Staru dosad potvrdili su i slovenski elektronski mag, Umek, prvo rap ime regije Vojko V, kao i Kuku$, Buč Kesidi, Farrago, Tijana T, Insolate, Buntai, Marcel, Andrea Ljekaj, Bronski, DJ Gumja i Rasheed, dok se još imena biti potvrđeno u sljedećim mjesecima.

Četvrto izdanje Sea Stara, dobitnika glazbene nagrade "Ambasador" za Najbolji novi festival te nositelj nominacije za Best Medium-Sized Festival na Europskim festivalskim nagradama, stiže u umašku lagunu Stella Maris 27. i 28. svibnja 2022., uz već tradicionalan Welcome Party 26. i Closing Party 29. svibnja.

Ulaznice

U prodaji se već nalazi limitirani kontingent festivalskih ulaznica po promo cijeni od 259 kn, uz 30% popusta, kao i VIP Gold ulaznice te smještaj. U tijeku je i blagdanska akcija u kojoj se smještaj i ulaznica mogu kupiti već od 49 Eur. Sve je dostupno na službenim stranicama festivals i u prodajnom sistemu Entrio.

Sve ulaznice, smještaji i prijevozi za Sea Star kupljeni dosad na službenim prodajnim mjestima vrijedit će i za izdanje 2022. godine.