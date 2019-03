Kao što ćete vidjeti, jednostavno ih je rastaviti i unutarnji dizajn je znatno osvježen i promijenjen u odnosu na prethodne modele Galaxy S linije

Zanima vas kako izgledaju Samsung Galaxy S10, S10e iznutra? Koliko je ultrazvučni skener otiska prsta tanak i kompaktan?

Sve to možete doznati iz videa rastavljanja modela njemačkog blogera handyreparatur123, ne JerryRigEverythinga ili iFixit ekipe.

Prvi na redu je Samsung Galaxy S10





Drugi je cijenom najpovoljniji Samsung Galaxy S10e......

Kao što ste mogli vidjeti, jednostavno ih je rastaviti i unutarnji dizajn je znatno osvježen i promijenjen u odnosu na prethodne modele Galaxy S linije.

Ali to nije sve. Kako bi mogli usporediti napredak u tehnologiji i dizajnu posljednjih deset godina, odvojite još koju minutu vremena i pogledajte rastavljanja Galaxy S prvog modela (broj modela: I-9000) kojim je Samsung krenuo na svoj put prema vrhu.

Podsjetimo, 8. ožujka 2019. godine počinje prodaja najnovijih Samsung flagship modela u oko 100 zemalja, uključujući i Hrvatsku. Prednarudžbe su počele od dana objave i svatko tko unaprijed naruči jedan od modela dobiva Galaxy Buds bežične slušalice.

