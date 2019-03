HONOR, vodeći proizvođač pametnih telefona, objavio je danas da je HONOR 8X postigao izvanredan uspjeh u prodaji - na globalnom tržištu isporučeno je 10 milijuna primjeraka. Predstavljen u listopadu 2018., HONOR 8X opremljen je vrhunskom konfiguracijom koja uključuje 6.5-inčni Notch FullView zaslon s 91% omjera zaslona prema tijelu i tehnologijom chip-on-film (COF), kao i s brojnim drugim vrhunskim značajkama.

HONOR nastavlja pomicati granice, nastojeći ponuditi maksimalne mogućnosti po najpovoljnijoj cijeni. HONOR 8X nudi metalni okvir opremljen naprednom COF tehnologijom i patentiranim dizajnom antene, a istovremeno donosi 2.5D dvostruku teksturu aurora stakla s efektom rešetke, pružajući gladak izgled i osjećaj.

HONOR 8X nudi više od samo izvrsnog doživljaja gledanja sa svojim iznimnim 6,5-inčnim zaslonom. To je ujedno i prvi pametni telefon opremljen novom generacijom tehnologije za udobnost očiju koji je potvrdio TüV Rheinland. HONOR 8X ima stražnju kameru od 20M + 2M i prednju od 16M koje imaju opciju korištenja umjetne inteligencije (AI) za poboljšanje kvalitete fotografije.

Osam jezgreni Kirin 710 čipset pruža izvrsne performanse. Sa 128 GB ROM-a i podrškom za proširenu microSD karticu do 400 GB, uređaj zadovoljava sve veće potrebe korisnika za pohranom podataka. HONOR 8X također ima inteligentnu tehnologiju za uštedu energije i bateriju od 3750mAh, koja s jednim punjenjem može trajati više od jednog dana.

Gospodin George Zhao, predsjednik HONOR-a, rekao je: „Vrlo smo ponosni na prodanih 10 milijuna primjeraka pametnog telefona HONOR 8X. Naši pametni telefoni osvajaju srca potrošača diljem svijeta, a HONOR 8X u tome prednjači, što predstavlja zapanjujući skok naprijed u estetici tehnologije i dizajna. S HONOR X serijom, posvećeni smo isporuci najnovijih vrhunskih značajki na pristupačnoj razini za korisnike - više od udovoljavanja njihovim sve većim zahtjevima za izvedbom i iskustvom."

O HONORU

HONOR je vodeći e-brand pametnih telefona stvoren kako bi zadovoljio potrebe ljudi rođenih uz digitalne tehnologije (digital natives) nudeći im proizvode koji im pružaju vrhunska korisnička iskustva, potiču na akciju, gaje kreativnost i osnažuju mlade da ostvare svoje snove. Čineći to, HONOR se izdvaja od drugih svojom hrabrošću da bude drugačiji i da poduzima korake potrebne za uvođenje najnovijih tehnologija i inovacija za svoje korisnike.

