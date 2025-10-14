HUAWEI WATCH GT 6 pokreće epski biciklistički izazov uz Tadeja Pogačara, četverostrukog pobjednika Tour de Francea

Huawei s ponosom najavljuje suradnju s četverostrukim pobjednikom Tour de Francea, Tadejem Pogačarom, na uzbudljivom biciklističkom događaju "Pogi Challenge - S klanca v klanc", koji se odvijao u spektakularnom okruženju slovenskih Alpi. Ovaj jedinstveni izazov, ograničen na samo 1189 sudionika, okupio je rekreativne i profesionalne bicikliste koji su testirali svoje granice na jednoj od najzahtjevnijih slovenskih uzbrdica, uz podršku naprednog pametnog sata HUAWEI WATCH GT 6.

Utrka, koja je započela u Pogačarovom rodnom mjestu pokraj Komende, simbolizira njegov osobni put i bogatu biciklističku tradiciju Slovenije. Sudionici su savladali zahtjevnu stazu dugu 23 kilometra, s impresivnim usponom od 1189 metara i prosječnim nagibom od 7,6 %, što je čini jednom od najtežih u regiji.

Izazov je bio podijeljen u dvije etape:"Friendly Town Ride" od 9,1 km vožnje kroz Pogačarove ulice iz djetinjstva, te 13,9 km "Pogačar Chase Segment", u kojem su sudionici startali prvi, a Pogačar je krenuo deset minuta kasnije kako bi ih pokušao sustići. Uz HUAWEI WATCH GT 6 Pro na zapešću, sudionici se nisu samo utrkivali protiv profesionalca, nego i sami sa sobom i svojim osobnim rekordima.

HUAWEI WATCH GT 6 Pro biciklistima pruža značajke koje pomažu u optimizaciji performansi i sigurnosti. Uz simulaciju snage, praćenje nadmorske visine te napredno mjerenje pulsa i zasićenosti krvi kisikom (SpO₂), uređaj osigurava da vozači uvijek imaju potpune informacije o svom stanju. Zahvaljujući Sunflower Positioning Systemu 2.0, koji kombinira dvostruku frekvenciju i šest satelita, svaki okret pedale mjeri se s iznimnom preciznošću.

Jedna od istaknutih prednosti HUAWEI WATCH GT 6 Pro sata, posebno cijenjena među dugoprugašima, jest njegova iznimno duga autonomija baterije - do 21 dan s jednim punjenjem. Dovoljno da se Pogačar Challenge savlada i nekoliko puta zaredom!

Huawei ovim događajem želi inspirirati sve sportaše i zaljubljenike u aktivan život da teže svom osobnom maksimumu. Sudionicima su se pridružili brojni međunarodni sportaši i influenceri koji su uživo demonstrirali mogućnosti HUAWEI WATCH GT 6 Pro sata. Na događaju su sudjelovali i poznati hrvatski vozač Juraj Šebalj te biciklist Ian Peran, koji su se pridružili međunarodnoj zajednici entuzijasta u osvajanju izazovne rute.

„Ovaj je događaj posveta duhu upornosti i predanosti koji povezuje i Huaweijevu filozofiju i Pogačarov sportski put," izjavila je Lana Jelić, direktorica marketinga u Huaweiju za Hrvatsku i Sloveniju. „Ponosni smo što možemo biciklistima, bez obzira na razinu iskustva, ponuditi priliku da iskuse vrhunsku vožnju uz podršku naše najnaprednije nosive tehnologije."

Pogi Challenge ujedno je i platforma kroz koju Huawei promiče svoju misiju - učiniti vrhunske sportske performanse dostupnima svima. Tvrtka je nedavno predstavila i novu komunikacijsku platformu "Now Is Yours", kojom potiče otvoren dijalog s novom generacijom globalnih potrošača. Temeljena na otvorenosti i uključivosti, ova poruka odražava Huaweijevu predanost stvaranju emocionalne povezanosti kroz tehnologiju koja je istovremeno inovativna i bliska čovjeku.

O HUAWEI WATCH GT 6 Series

Serija HUAWEI WATCH GT 6 predstavlja najnoviju generaciju sportskih pametnih satova iz Huaweijeve linije, namijenjenu sportašima i avanturistima. Uz napredno praćenje zdravlja, precizan GPS i dugotrajnu bateriju, GT 6 serija korisnicima omogućuje da istražuju više, treniraju pametnije i pomiču vlastite granice.