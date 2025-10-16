Ovaj projekt utjelovljuje HONOR-ovu viziju budućnosti u kojoj čovjek i stroj koegzistiraju kroz naprednu, emocionalno inteligentnu tehnologiju.

Na predstavljanju nove serije Magic8 u Kini, HONOR je najavio ključnu prekretnicu u sklopu HONOR-ovog strateškog ALPHA PLAN-a, najavljenog ranije ove godine, kojim se tvrtka pozicionira kao globalni lider u ekosustavu AI uređaja. Novi HONOR ROBOT PHONE objedinjuje više modalnu inteligenciju pokretanu umjetnom inteligencijom, robotske funkcionalnosti te napredne mogućnosti mobilne fotografije. Kao potpuno nova vrsta AI uređaja, ovaj koncept redefinira način na koji ljudi komuniciraju s tehnologijom, otvarajući vrata novoj eri suživota čovjeka i stroja.

HONOR predvodi tranziciju od pametnog telefona prema AI telefonu, a sada i prema ROBOT PHONE-u. Počevši od serije Magic8, HONOR uvodi samo-razvijajuće AI telefone - uređaje koji se kontinuirano razvijaju kroz AI u pogledu performansi, interakcije i aplikacijskog ekosustava. ROBOT PHONE donosi viziju budućnosti u kojoj telefon nije samo alat, već emocionalni suputnik koji osjeća, prilagođava se i autonomno evoluira poput robota, obogaćujući živote korisnika ljubavlju, radošću i mudrošću.

Novi format AI uređaja: HONOR ROBOT PHONE

HONOR ROBOT PHONE predstavlja nov i uzbudljiv format AI uređaja koji objedinjuje robotiku i naprednu mobilnu fotografiju. Ovaj inovativni koncept definira novu vrstu AI uređaja prvenstveno namijenjenog tehnološkim entuzijastima i korisnicima koji cijene inovativne AI uređaje. Ovaj uređaj zamišljen je kao emocionalni suputnik koji se razvija i prilagođava korisniku, pružajući jedinstveno iskustvo interakcije s tehnologijom.

Globalna dostupnost i očekivana cijena

HONOR planira otkriti više informacija o dostupnosti ROBOT PHONE-a na globalnom tržištu upravo na MWC 2026. u Barceloni gdje će se predstaviti i dodatne inovacije u hardveru i softveru od strane proizvođača telefona i AI kompanija. Detalji o cijenama i tržišnom plasmanu bit će objavljeni u sklopu službenog predstavljanja.