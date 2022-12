U subotu 10. 12. 2022. u 11 sati na zagrebačkome Trgu bana Jelačića, Prijatelji životinja obilježit će Međunarodni dan prava životinja slikovitim performansom. Plavim licima, tvoreći oblik ribe svojim tijelima i prekriveni ribarskom mrežom, skrenut će pozornost na činjenicu da sve morske životinje zaslužuju obzir i suosjećanje, kao i život bez iskorištavanja. Jasne poruke za zabranu pridnenih koća bit će vidljive i na transparentima. Ujedno će pozivati sve da na www.zabranimo-koce.net potpišu peticiju za zabranu pridnenih koća.

Međunarodni dan prava životinja još od 1988. obilježava se 10. prosinca. Cilj toga dana je osvještavanje javnosti da se ugrožavanje prava životinja tiče svih nas.

„Ribe i ostale morske životinje također imaju obitelj i osobnost, potrebe za prisnošću i sigurnošću, brinu za svoje potomke i imaju vlastiti smisao života. Istraživanja pokazuju da uspješno prepoznaju članove svoje plove. Koriste se raznovrsnim tehnikama, posjeduju i zavidnu količinu dugoročne memorije i društvena su bića koja imaju važnu ulogu u morskom ekosustavu. Neurobiolozi su već davno dokazali da su i ribe svjesna bića koja imaju sposobnost osjećanja boli i straha, baš kao i ljudi, psi, mačke i ostale životinje", podsjećaju Prijatelji životinja.

Aktivisti u performansu prenijet će poruke o destruktivnom djelovanju pridnenih koća koje su u Hrvatskoj još uvijek dopuštene, iako rade golemu štetu cijelom morskom ekosustavu. Zbog svoje neselektivnosti, hvataju sve morske organizme koji im se nađu na putu uključujući zaštićene i ugrožene životinje. Korištenjem koća oslobađa se ugljik iz morskog sedimenta, što utječe na povećanje globalnog zatopljenja i zakiseljavanje mora. Ti podvodni buldožeri godišnje usmrćuju milijarde senzibilnih morskih životinja ostavljajući iza sebe samo pustoš.

Zabrinjavajuća je činjenica da se godišnje u svijetu ubije 2 500 milijarda riba, a u posljednjih 50 godina istrijebljeno je 90 posto velikih ribljih populacija. Procjenjuje se da do 2050. godine neće biti riba nastavimo li ih masovno izlovljavati. Znanstvenici su otkrili da gotovo 1000 morskih sisavaca - dupina, kitova i pliskavica umire svaki dan nakon što se ulove u ribarske mreže. Morski psi, kornjače, ptice, tuljani, kitovi i vrste riba na koje se nije ciljalo klasificiraju se kao usputni ulov i bacaju u more gdje iskrvare i umru. Važnost riba i drugih morskih organizama od neprocjenjivog je značaja za naš opstanak na planetu te smo svi odgovorni i dužni dati svoj doprinos za poboljšanje trenutačne situacije s morskim životinjama.

„Ono što se događa ribama prije nego što završe na nečijem tanjuru nije ništa drugo nego okrutnost prema životinjama. Postoje jednako ukusni veganski proizvodi, koji su ujedno zdraviji, ekološkiji i etičniji. Svatko od nas može doprinijeti spašavanju mora i svih njegovih stanovnika te sudjelovati u stvaranju boljega svijeta za sva bića", ističu Prijatelji životinja.

Pozivaju sve da na Međunarodni dan prava životinja pogledaju dokumentarac „Eating our way to extinction" i prijave se na Vege izazov na www.veganopolis.net. Prijavnica za sudjelovanje u performansu i kuharica „Zelena jela za plavo more" nalaze se na www.prijatelji-zivotinja.hr.