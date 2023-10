Počinje Stoner October: Villagers of Ioannina City i Tight Grips ovu srijedu u Močvari

Nedvojbeni ljubimci zagrebačke publike, grčki Villager of Ioannina City vraćaju se u srijedu, 11. listopada još jednom začarati Močvaru svojom magičnom svirkom i atmosferom koju stvaraju. Njima će se na pozornici karlovački Tight Grips koji će uskoro izdati svoj treći album "Jevels". Ulaznice po pretprodajnoj cijeni od 17 eura mogu se kupiti u Dirty Old Shopu ili online preko sustava CoreEvent, a na dan će koštati 20 eura.

SATNICA:

20:00 Vrata

20:30 Tight Grips

21:20 Villagers of Ioannina City

"Jako smo bili sretni i počašćeni kad je stigao poziv iz Hangtimea da nastupimo prije grčke stoner institucije Villagers of Ioannina City. Dat ćemo sve od sebe da taj poziv i opravdamo, a publika će moći čuti pjesme s našeg najnovijeg albuma "Jevels" koji će uskoro ugledati svjetlo dana, uz naravno pokoju stvar s njegovih prethodnika "Storyline" i "Move Along". Jedva čekamo srijedu i vratiti se u Močvaru nakon godinu i pol dana, dođite i poslušajte što smo vam pripremili", izjavili su momci iz Tight Gripsa ususret koncertu.

Tight Grips je bend nastao 2014. godine čije energične nastupe karakterizira žestok, ali na momente ambijentalan te eksperimentalan zvuk. Bend iza sebe ima dva albuma, mnoštvo klupskih i festivalskih nastupa, mini turneju u Velikoj Britaniji te nekoliko glazbenih nagrada od kojih vrijedi istaknuti pobjedu na Hrvatskom Glazbenom Festivalu u Zaboku. Članovi benda su: Krešimir Ćurić (vokal, gitara), Matija Petrunić (bas, mono synth), Dominik Hrgić (bubanj) i Boris Kolarić (saksofon)

Villagers of Ioannina City jedan je od najznačajnijih izdanaka vrlo plodne i talentom nakrcane grčke alternativne scene s kojom se zagrebačka publika u zadnjih 6,7 godina jako dobro upoznala. Radi se o zaista unikatnom bendu koji heavy psihodelični rock zvuk utkan duboko u grčkoj tradiciji (povijesna pokrajina Epir) upotpunjuje s narodnim instrumentima kao što su gajde i kaval. Nastali su 2007. u Ioannini, a do sada su izdali dva albuma: Zvara (2014.) i Aqe of Aquarius (2019). Potonji je pobrao sjajne kritike, kako kod struke, tako i kod publike. Ovi mistični Grci naprosto imaju ono nešto što iz dana u dan privlači sve više i više ljudi, a to će se sigurno osjetiti i na ovom koncertu. Članovi benda su Alex (Alex Karametis) - gitara, vokal , Akis (Akis Zois) - bas, Aris (Aris Giannopoulos) - bubanj Konstatinis (Konstantis Pistiolis) - klarinet, kaval, back vokal, Kostas (Konstantionos Lazos) - gajde.

Vidimo se u srijedu, a svi koji vole grčku alternativu nikako ne smiju propustiti ni nastup Naxatrasa u petak, 27.10.! U Močvari će u sklopu Stoner Octobera u organizaciji Hangtime Agencyja nastupiti i kultni američki stoneri Unida, datum je 20. listopada.

Fb event: https://www.facebook.com/events/643974684456022