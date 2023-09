Od kraja rujna u Galeriji Događanja predstavljat će se brojni autori mlade i srednje generacije s inspirativnim i recentnim ostvarenjima u polju suvremene umjetnosti

Nadolazeću sezonu u Galeriji Događanja obilježit će bogat i inspirativan repertoar ideja obrađenih u raznovrsnim medijima i znakovitim kompozicijama. Od figurativnih izložaka usredotočenih na problematiziranje društvenih fenomena do apstraktnih ostvarenja koja bude maštu i ostavljaju prostora kritičkom promišljanju, ali i intimnih dilema uz koje gledatelj zaranja u vlastitu unutrašnjost, riječ je šarolikom programu koji senzibilizira za suvremenu umjetnost i (ne)tipične polazišne točke te vidove oblikovanja.

Izložbenu sezonu krajem rujna otvorit će mlada umjetnica Petra Šabić izložbom Too much/Double coded. Instalacijama u kombiniranoj tehnici cilj je propitati granice slike kao medija umjetničkog stvaralaštva i prenijeti ideju o potencijalu prostora, ali i njegovom međuodnosu s postavljenim izlošcima, pritom se poigravajući principima konstrukcije i dekonstrukcije, kontinuitetom te zanimljivim izborom materijalima poput pleksiglasa, stakla i gumice.

Listopad će obilježiti nastavak suradnje s umjetničkom organizacijom Studio Artless koja organizira 21. Festivala prvih s temom (Ne)vidljive žene, stavljajući u prezentiranim radovima naglasak na aktualna pitanja vezana uz jednakost spolova u suvremenom društvu.

Početkom studenog Galerija će predstaviti autore Helenu Klakočar-Vukšić i Ivana Marušića te njihove crteže nastale iz recentnih stripova i grafičkih romana ujedinjenih pod transcendentnim nazivom METASTRIP U METAVERS-u, dok će krajem mjeseca i prvom polovicom prosinca gostovati izložba She woke up and wanted more, autorice Mariete Vulić u kojoj putem čak 60 crteža stavlja naglasak na često zanemarenu, ali kompleksnu svakodnevicu i nepredvidivost življenja.

Za prosinac je planirana i izložba francusko-engleske ilustratorice sa zagrebačkom adresom Jessice Gobert, koja će tom prilikom predstaviti recentne crteže na temu važnosti socijalnih i fizičkih kontakata koji su bili ograničeni tijekom pandemije COVID-19 s naglaskom na intimnu obiteljsku atmosferu.

Također, plodonosan program pratiti će i izdavanje monografije Galerije Događanja u kojoj će biti predstavljen njezin rad kroz više od 40 godina djelovanja te istaknut značaj u kontekstu kulturno-umjetničkih institucija Grada Zagreba.

Već u drugoj polovici sezone koja počinje nakon Nove godine, Galerija nastavlja s izložbama istaknutih autora mlađe i srednje generacije, a uz izložbe su planirani i brojni popratni interaktivni sadržaji: razgovori s umjetnicima, radionice i tematska predavanja.