Od 16. do 18. listopada 2025. održava se jedan od najambicioznijih projekata Autonomnog kulturnog centra - Attack Fest. Ideja za pokretanjem Attack Festa rodila se iz potrebe da na jednom mjestu okupimo aktere uključene u razvoj lokalne nezavisne glazbene scene, ali i relevantna strana imena koja reprezentiraju zvuk koji odašiljemo sad već dobrih 28 godina. Za četvrto izdanje Attack Festa pripremili smo provjerenu formulu - sedam floorova tijekom dva dana i daleko najjeftiniji upad u gradu! Želja nam je da clubbing ostane pristupačan svima bez obzira na ekonomsku situaciju. Cijena festivalske ulaznice iznosi €15, dok jednodnevna ulaznica iznosi €10. Karte će biti moguće kupiti na ulazu u klub.

Festival otvaramo u četvrtak 16. listopada, a na rasporedu je raznolik program. U prostoru Infoshopa Pippilotte s početkom u 20:00 održat će se sve popularnija "Večer urbane poezije". Iznad Infoshopa, u Galeriji Sivoj otvorit ćemo izložbu "Jedan korak naprijed, dva nazad" zagrebačke umjetnice Lane Đurđek, dok će se u Filmskom studiju Medika održati performans "Moja babusja ne poznaje izraz biopower" autora Nastasje Štefanić i Matije Kralja Štefanića. Večer će začiniti kanadski punk bend Imploders. Ulaz na sve programe u četvrtak je besplatan!

Petak je tradicionalno rezerviran za tvrdi zvuk, pa su tako na rasporedu punk, psytrance i rave floorovi. Nije tajna da je punk sastavni dio Attackovog klupskog programa, a naši punkeri pripremili su opasni međunarodni lineup na kojem se nalaze MURO, NÃO, ALUSSION, C.A.M.O. te domaći 555-U-SUCK. Na punk flooru očekuje vas sve od klasičnog hardcore-punka, post-punka do suvremenog egg-punka.

Pored Attacka, u Infoshopu Pippilotti, naš Hybrid kolektiv priprema psy floor s uvijek zanimljivim dekoracijama i lineupom na kojem se nalaze Val Vashar, Nibiru, Fifs, Pao i Ishtva. Ako vam na psy flooru nije dosta BPM-a, prebacite se u Surogat gdje će se do ranih jutarnjih sati izmjenjivati Tekthrower, Jegabiga, Allegra, Otto, Zmayo i ZBVX.

Za zatvaranje festivala dodali smo četvrti floor, pa vas tako u subotu čekaju Dub, Independent, Bass i Techno floorovi. Headliner ovogodišnjeg Dub floora je Ashanti Selah - sin legendarnog Aba Shantija i jedan od najaktivnijih dub producenata današnjice. Ashanti Selah surađuje s velikanima kao što su Vivian Jones, Mad Professor, Joe Ariwa, Dan I Locks i mnogi drugi. Gostovao je na gotovo svim relevantnim dub festivalima, a uz solo nastupe može se i pohvaliti nastupima s legendarnim Twinkle Brothersima s kojima svira klavijature. Ovo će mu biti premijerni nastup u Hrvatskoj, a mi jedna čekamo da čujemo njegove izvorne Roots&Culture produkcije! Njemu se na lineupu pridružuju hannoverski dub veteran CHRIS RE*IGNITION te RUB A DUB HI-FI i MIGHTY JAR SOUND koji su zaslužni za dub revival u Dublinu. Session će pogoniti KORDOOM HI-FI SOUNDSYSTEM s novom mid-top sekcijom.

Svaki festival treba svoju dozu ''nesvrstanih'' bendova koje je teško strpati u jedan žanr ali ih baš zbog toga volimo slušati i uživamo u njihovim live izvedbama. Independent floor ove godine donosi svega po malo; synth-pop. noise-rock, shoegaze, synth-punk i italo disco. Na ovogodišnjem lineupu nalaze se: Lacquer, Eine, Stereosister, The Hahas and the Blablas i Škola.

Kod kuriranja klupskog lineupa važno nam je da budu zastupljeni artisti koji se igraju s granicama žanrova. Post-klupska glazba postala je dio Attackovog programa, stoga je red da ju predstavimo i na festivalu. Kornet je složio ambiciozni lineup na kojem se nalaze Fujita Pinnacle, Princeza Gusaka, Giljo, Fabian i Kornet. Ako pak više volite hipnotičke zvukove Surogat priprema poslasticu za sve ljubitelje techno glazbe. Tamo puštaju uvijek zanimljivi i nepredvidivi DJ Labud, Maja Pa i Slip_22.