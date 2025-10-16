Akademska slikarica Ivana Jovanović Trostmann iz Dubrovnika, istaknuta je suvremena hrvatska likovna umjetnica, autorica je zapaženog komleksnog opusa, predstavila se je 7. listopada 2025., uz svečano otvorenje i nazočnost mnogobrojnih gostiju, s novom samostalnom izložbom u Sponzi, simboličnog naziva Povratak.

Za ovu je prigodu umjetnica odabrala niz novih djela s njezinim karakterističnim motivima, staza, put koji vodi od atelijera do mora, sakralni motivi, Dubrovnik, cvijeće.

Autorica je uz ovu prigodu izjavila ." 'Ovo je moj 'Povratak' prirodi, istini, djetinjstvu i Bogu! Sretna sam što više od 30 godina radim ono što volim!'

Također Ivana Jovanović Trostmann je istaknula:" Ovdje je prikazano tridesetak slika u tehnici ulje i akril na platnu koje sam radila u zadnjih nekoliko godina, to je 'Povratak' u prirodu, 'Povratak' istini... Živimo u svijetu koji je ubrzan, koji je naporan i stresan, ali se zato uvijek možemo vratiti prirodi i Bogu zato je tu tema Isusa Krista koji je na čelu cijele izložbe."

Valja istaknuti i vrlo specifičan kolor, blag i nježan, suptilan i emotivan. Slikarstvo Ivane Jovanović Trostmann temelji se na izrazitom iskrenom pristupu i doživljaju motiva.

I ova izložba potvrđuje iznimne dosege likovnog djela dubrovačke umjetnice, koja je u nizu godina izgradila respektabilan opus, kontinuirano slikajući, istražujući složenost motiva i snagu boja hrvatskoga juga, realizirajući fascinantne cikluse.

Povratak Ivane Jovanović Trostmann u dubrovačkoj Sponzi je izložba koju valja obavezno vidjeti, zapamtiti je i ponijeti je u srcu.

Slikarstvo ove umjetnice pripada opusu malobrojne skupine najboljih hrvatskih umjetnika.