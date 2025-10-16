Ivana Jovanović Trostmann izlaže u Sponzi
Za ovu je prigodu umjetnica odabrala niz novih djela s njezinim karakterističnim motivima, staza, put koji vodi od atelijera do mora, sakralni motivi, Dubrovnik, cvijeće
Akademska slikarica Ivana Jovanović Trostmann iz Dubrovnika, istaknuta je suvremena hrvatska likovna umjetnica, autorica je zapaženog komleksnog opusa, predstavila se je 7. listopada 2025., uz svečano otvorenje i nazočnost mnogobrojnih gostiju, s novom samostalnom izložbom u Sponzi, simboličnog naziva Povratak.
Za ovu je prigodu umjetnica odabrala niz novih djela s njezinim karakterističnim motivima, staza, put koji vodi od atelijera do mora, sakralni motivi, Dubrovnik, cvijeće.
Autorica je uz ovu prigodu izjavila ." 'Ovo je moj 'Povratak' prirodi, istini, djetinjstvu i Bogu! Sretna sam što više od 30 godina radim ono što volim!'
Također Ivana Jovanović Trostmann je istaknula:" Ovdje je prikazano tridesetak slika u tehnici ulje i akril na platnu koje sam radila u zadnjih nekoliko godina, to je 'Povratak' u prirodu, 'Povratak' istini... Živimo u svijetu koji je ubrzan, koji je naporan i stresan, ali se zato uvijek možemo vratiti prirodi i Bogu zato je tu tema Isusa Krista koji je na čelu cijele izložbe."
Valja istaknuti i vrlo specifičan kolor, blag i nježan, suptilan i emotivan. Slikarstvo Ivane Jovanović Trostmann temelji se na izrazitom iskrenom pristupu i doživljaju motiva.
I ova izložba potvrđuje iznimne dosege likovnog djela dubrovačke umjetnice, koja je u nizu godina izgradila respektabilan opus, kontinuirano slikajući, istražujući složenost motiva i snagu boja hrvatskoga juga, realizirajući fascinantne cikluse.
Povratak Ivane Jovanović Trostmann u dubrovačkoj Sponzi je izložba koju valja obavezno vidjeti, zapamtiti je i ponijeti je u srcu.
Slikarstvo ove umjetnice pripada opusu malobrojne skupine najboljih hrvatskih umjetnika.
Novi komentar