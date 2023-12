Na poklonima se ne štedi jer ih kupuje četiri od pet građana Hrvatske, premda više od polovice njih ističe kako im to zna predstavljati stresno iskustvo

Došlo je i to vrijeme kada su nam svima na pameti pokloni, blagdanska trpeza i uživanje u druženjima, a kada to sve prođe onda ćemo zbrajati manjke u novčanicima i viškove na vagi. No, o tome se sada ne treba brinuti.

Redovito anketno istraživanje o navikama u potrošnji tijekom blagdanske sezone proveli smo i ove godine te dobivene rezultate usporedili s onima iz prošle godine kako bismo uvidjeli kakav je trend. Mijenja li se što?

Pa na prvo pitanje i ne baš previše toga. Eto, porastao je broj onih koji će na kupnju božićnih poklona trošiti skromnije iznose - tako je za 6% veći broj građana koji planiraju za to potrošiti do 25 eura te ih sada ima točno toliko - 25%. Najviše građana za tu će prigodnu potrošnju izdvojiti do 70 eura, njih 29% ili 3% manje nego lani, a 4% manje je i onih koji će potrošiti do 130 eura, kojih pak imamo 17%. Više od 130 eura trošit će za kupnju poklona 7% građana i to je isto kao i za prošlogodišnji Božić. Ukupno gledano, poklone će ove godine kupovati 78% hrvatskih građana, što je 1% više nego u 2022. godini.

Kako o toj potrošnji razmišljaju pokušali smo doznati pitanjem hoće li ove godine trošiti više ili manje nego lani, a rezultati su u ravnoteži u usporedbi s lanjskim Božićem. Naime, tek je nešto manji broj građana koji sada planiraju trošiti manje, što je kao svoj odgovor istaknulo 35% građana (lani je štedljivih bilo 4% više), a za 5% je porastao broj građana koji planiraju trošiti jednak iznos te ih sada imamo 55%. Više nego lani trošit će svaki deseti građanin Hrvatske te je njihov broj za 1% manji jer ih je u 2022. bilo 11%.

Istodobno, za 4% porastao je broj građana koji planiraju barem dio poklona kupiti putem interneta pa je tako online kupnja premašila natpolovični udio u toj potrošnji s 54%.

Blizu polovice je i onih građana kojima kupnja poklona predstavlja zadovoljstvo te ih kao i lani imamo 46%, dok je onih kojima je to stres za 2% više i sada ih je 16%. Da su podijeljeni po tom pitanju te da im kupnja poklona predstavlja istodobno i stres i zadovoljstvo kaže 37% građana ili 3% manje nego u prošloj godini.

Uz blagdane se vežu i putovanja pa smo opet upitali naše građane planiraju li ove godine ići na skijanje. Svaki sedmi građanin planira ići na skijanje ili zimovanje jer je kao i lani njih 14% na to pitanje odgovorilo potvrdno.