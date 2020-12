Eksperimentalni plesni film 1. disonantni komad za kameru i tijelo Nastasje Štefanić i Matije Kralja 10.12. premijerno u KIC-u

Eksperimentalni plesni film 1.disonantni komad za kameru i tijelo glazbenice, plesačice i koreografkinje Nastasje Štefanić i vizualnog umjetnika i redatelja Matije Kralja premijerno će biti prikazan u četvrtak, 10. prosinca u KIC-u - Kulturno informativnom centru u Zagrebu. Ulaz je slobodan uz prethodnu rezervaciju.

Spomenuti je projekt započeo istraživanjem autora Nastasje Štefanić i Matije Kralja i provođenjem ankete među ljudima različitih profesija - nudeći ustaljene definicije pojmova konsonanca i disonanca tražili su tumačenja iz drugih perspektiva/disciplina/medija. Redefinicija pojmovlja tako postaje polazištem za daljnji rad na samom materijalu unutar kojeg istraživanje održava prednost nad ljudskom potrebom za postizanjem konsenzusa.

Zauzimanje (ili ponovno osvajanje) prostora koji nisu mišljeni za ljudsko korištenje ili pak prostora koji su nekad imali jasnu namjenu no ona je sad tek slabi odbljesak nekadašnjeg prisustva života, sam film postavlja na granicu susreta ne-mjesta i neugasive potrebe za uspostavom mjesta. Poigravanje s prostornim pražnjenjem i/ili punjenjem uz intenzivne režijske i montažne intervencije oblikuje se novi (još nenastanjen) prostor filma, koji poziva na uspostavu komunikacije - no da bi ona uopće bila moguća upozorava na nužnost neprestanog propitivanja pojmovlja kojima se koristimo (i na lingvističkom, i na tjelesnom i na filmskom planu).

Suigra pokreta kamere i pokreta tijela postavlja se u prvi plan, te joj se naknadno pridružuje i montažna koreografija koja dodatno naglašava neprestano balansiranje između sklada i nesklada/napetosti, ugode/neugode, pasivnosti/aktivnosti kao i odbijanje pristanka na samo jedno. Nestalnost i posljedična neuhvatljivost filmskog materijala izaziva gledateljeva osjetila s težnjom prekida pasivne pozicije primatelja poruke, i stremi prema aktivaciji same pozicije gledatelja na kojem ostaje da gledajući otkrije vlastitu definiciju disonance. Ako ona uopće postoji.

„Dissonance/(if you are interested)/leads to discovery"

(Paterson, William Carlos Williams)

ULAZNICE: obavezna rezervacija zbog ograničenih mjesta na mail: kora.begovic@gmail.com, ili broj mobitela 0989025147

AUTORSKI TIM:

Ideja, koreografija, izvedba i režija: Nastasja Štefanić

Režija, snimanje i montaža: Matija Kralj

Dramaturška podrška: Nikolina Rafaj

Oblikovanje zvuka: Nastasja Štefanić

Kostimi: Dalibor Šakić

Grafičko oblikovanje: Paula Šantić

Produkcija: UPUH 2020.

Realizirano uz potporu: Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske, Kazalište na otvorenom - Kamenjak i Kulturno informativni centar - KIC