Kultni američki pioniri indie rocka PIXIES vraćaju se pred hrvatsku publiku na krilima hvaljenog ovogodišnjeg albuma "Beneath the Eyrie"!

Šest godina nakon što su presjekom impresivne karijere i nizom omiljenih indie hitova, od 'Debasser', 'Monkey Gone to Heaven', 'Here Comes Your Man', 'Where is My Mind?' i dr., zaključili deveto izdanje INmusic festivala, Pixies će održati koncert u dvorištu Zagrebačkog velesajma 31. kolovoza 2020. godine u organizaciji INmusic festivala.

Najpovoljniji kontingent ulaznica je u prodaji po cijeni od 230 kn (+ troškovi transakcije), a dostupne su putem službenog webshopa INmusic festivala na www.inmusicfestival.com/shop/ulaznice i u Dirty Old Shopu do 31. siječnja 2020. ili do isteka zaliha.