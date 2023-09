Ako inspekcija dopusti održavanje štraparijada, podržava zlostavljanje konja

Potaknuta nedavnim slučajem zlostavljanja konja u okolici Karlovca, udruga Prijatelji životinja prijavila je zlostavljače i istaknula da batinanje konja nije bio izoliran slučaj, već svakodnevni sastavni dio treninga za „pripreme" konja za natjecanja u povlačenju trupaca, tzv. štraparijade ili šlajs. Iz Udruge su sada uputili dopis kojim pozivaju Državni inspektorat da obavijesti sve veterinarske inspektore da ne daju suglasnost za okrutna natjecanja jer ona krše zakonske propise i promiču zlostavljanje životinja.

„Nemoguće je da veterinarska inspekcija izda suglasnost za bilo koje takvo natjecanje a da to bude u skladu sa Zakonom o zaštiti životinja i samom zaštitom životinja. Štraparijade su već sada nezakonite i krše niz odredaba iz područja veterinarstva i zaštite životinja. Osim što je batinanje konja kazneno djelo iz članka 205. Kaznenog zakona, što se sankcionira kaznom zatvora i oduzimanjem životinje, ujedno je i prekršaj iz Zakona o zaštiti životinja", pojasnila je Snježana Klopotan Kačavenda, koordinatorica projekata u udruzi Prijatelji životinja.

Zakon o zaštiti životinja, naime, propisuje da je životinje zabranjeno koristiti za natjecanja „ako ih se pri tome prisiljava na ponašanje koje kod životinja izaziva bol, patnju, ozljede ili smrt". Za natjecanja se mogu koristiti nakon što nadležni veterinarski inspektor izda suglasnost na temelju podnesenog zahtjeva najmanje sedam dana prije korištenja životinja. Zahtjev mora sadržavati popis svih životinja koje će se koristiti te podatke o dosadašnjem načinu držanja i korištenja životinja, svrsi korištenja, uvjetima držanja životinja tijekom korištenja i mjestu održavanja natjecanja.

„Snimka batinanja konja u Karlovcu nije izuzetak, već pravilo i zlostavljanja neće prestati dok se ne riješe uzroci i ne zabrane štraparijade. Još 2016. godine tražili smo njihovu zabranu, ali nadležno ministarstvo to je odbilo, zbog čega ćemo ponoviti prijedlog tijekom nadolazećih izmjena Zakona o zaštiti životinja. Osim vidljivog, javnog zlostavljanja tijekom štraparijada, konje 'kondicijski treniraju' udaranjem drvenim batinama u štalama, iz dana u dan, godinama. Potom slijede štraparijade, koje su golem napor i patnja za konje", rekla je Klopotan Kačavenda i dodala da, prema tvrdnjama svjedoka, vlasnici i prije natjecanja tuku svoje konje, i to po sat vremena kako bi ih „nabrijali".

Navodi da konje tijekom natjecanja udaraju rukom, ubadaju štapovima s metalnim šiljcima ili bičuju do krvi. Konji su izloženi teškom fizičkom naporu, koji premašuje njihove snage, urlanju gomile ljudi, buci automobila, vrućinama i nezaštićenosti od jakog sunca. Kako imaju jako osjetljiv sluh, izlaganje buci izaziva im paniku i strah. Osim toga, konji pate i u transportu, s obzirom na to da ih često prevoze na velike udaljenosti, i to tijekom ljetnih vrućina, pri čemu se ne poštuju propisi vezani za prijevoz životinja. Zlostavljanje je motivirano stjecanjem ilegalne zarade - pobjedniku poraste cijena na do 10 tisuća eura, a zlostavljači na takva dva-tri konja godišnje, koje jeftino kupe i skupo prodaju, zarade i dvogodišnju plaću. Zaradu donosi i ilegalno klađenje na iznose od nekoliko desetaka tisuća eura.

Stoga Prijatelji životinja upozoravaju da kada bi inspekcija izdala suglasnost i odvajala takva natjecanja od postupanja prema konjima prije natjecanja, podržala bi zlostavljanje i zažmirila na svima poznate činjenice zbog kojih hrvatska javnost osuđuje i batinanje konja prije natjecanja i njihovo iskorištavanje zbog ljudske zabave i zarade. S obzirom na to da inspekcija ne može znati što se događa sa svakim konjem koji sudjeluje na natjecanju, odbijanjem suglasnosti veterinarski inspektori ujedno će se zaštititi od odgovornosti da jamče da se svaka štraparijada odvija sukladno zakonu.

„Hrvatska nema dovoljno financijskih sredstava ni veterinarskih inspektora koji bi mogli nadzirati i kontrolirati svaku štalu u kojoj se odvija batinanje konja, skriveno od očiju javnosti. Zato je nužno da veterinarska inspekcija odbije izdati suglasnost za korištenje konja za svaku štraparijadu", zaključila je Klopotan Kačavenda u dopisu Državnom inspektoratu.

Prijedlog zakonske zabrane štraparijade i više informacija nalaze se na www.prijatelji-zivotinja.hr.