Pink Floyd History LIVE u listopadu donosi iskustvo legendarnog benda u Lisinski

Koncertna dvorana Vatroslava Lisinskog ugostit će 10. listopada u Zagrebu Pink Floyd History LIVE, show koji oživljava magični zvuk i atmosferu remek-djela Pink Floyda, te uz spektakularan video i lightshow evocira doživljaj nastupa kultne britanske glazbene skupine.

Godine 2015. svijet je proslavio 50. godišnjicu Pink Floyda. Posljednji nastup bend je imao 2005. godine na London Live 8, gdje su, nakon pune 24 godine, darovali nevjerojatan poklon obožavateljima diljem svijeta.

"Pink Floyd History LIVE" show je koji oživljava magični zvuk i atmosferu remek djela Pink Floyda tijekom pet desetljeća njihova glazbenog stvaralaštva, donoseći najbolje s repertoara Pink Floyd glazbe: od psihodeličnog zvuka do progresivnih rock prekretnica i pravih remek-djela, vodeći publiku na jedinstveno putovanje kroz 50 godina čiste umjetnosti, filozofije i eksperimentiranja.

"The Wall", "Dark Side Of The Moon", "Wish You Were Here", "Animals" i drugi PF albumi koji su gradili djetinjstva, utkani u živote milijuna ljudi diljem svijeta, albumi koji su utjecali na cijelu generaciju glazbenika, albumi koji prizivaju neka druga, za neke bolja vremena - biti će 10. listopada odsvirani u maniri Pink Floyda u KD Vatroslava Lisinskog.

Brojni obožavatelji uvijek s nestrpljenjem očekuju čuti i gledati Pink Floyd experience: iskustvo slušanja Pink Floyda baš onakvih kakvi jesu, uživo, svirajući njihove pjesme, ali u isto vrijeme uživajući u showu koji stvara doživljaj pravog Pink Floyd koncerta, ističu organizatori.

"Spektakularan show u kojem se vjerno izvode hitovi Pink Floyda, snažna glazba koja je na pozornici obogaćena impresivnim svjetlosnim efektima, fascinantnom scenografijom, originalnim videoprojekcijama i mapiranjem te sjajnim vizualnim efektima. Uz točnost sve do najsitnijih detalja, Pink Floyd History LIVE stvaraju intenzivni i zadivljujući doživljaj Pink Floyda", poručuju.