Ako se osjećate loše, nutricionistica i autorica kuharica Emily English ima rješenje - svoj recept za pileću juhu koja će vas ugrijati i okrijepiti.

S padom temperatura više vremena provodimo u zatvorenim i slabije prozračenim prostorima, što pogoduje širenju virusa. Čak i blaga prehlada može nas učiniti tromima i umornima, a prava hrana može pomoći u borbi protiv upala i ublažiti neugodne simptome poput grlobolje.

Emily English zato je podijelila recept za pileću juhu, idealan za ovo doba godine. "Kada ste iscrpljeni, kada se vratite s putovanja ili kada se približava sezona prehlada, ovo je jelo koje trebate napraviti. Prepuno vitamina A i C te antioksidansa iz obilja povrća i začinskog bilja, lako probavljivo", napisala je. Evo i kako napraviti ovu juhu.

Potrebni sastojci

Od sastojaka će vam trebati:

maslinovo ulje

mrkva

butternut tikva

celer

luk

šampinjoni

pasta od đumbira

češnjak

pileća kocka

ružmarin

riža

limun

jaja

piletina.

Kako se priprema

Zagrijte žlicu maslinovog ulja u velikom loncu na srednje jakoj vatri. Dodajte nasjeckani luk te mrkvu, butternut tikvu i celer narezane na kockice, s prstohvatom soli. Pirjajte pet minuta. Potom dodajte gljive i kuhajte dok ne omekšaju.

Umiješajte đumbir, sjeckani češnjak, ružmarin i rižu te kuhajte dvije minute dok ne zamiriše. Pileću kocku otopite u 2.5 l kipuće vode te dodajte u lonac i pustite da zavrije. Kuhajte poklopljeno 20 minuta, a zatim umiješajte natrganu piletinu i koricu limuna te pustite da krčka pet minuta ili dok riža ne bude kuhana. Zatim uklonite ružmarin i smanjite vatru na nisku.

U zasebnoj zdjeli umutite jaja sa sokom od limuna. Polako umiješajte kutlaču ili dvije vruće juhe u jaja kako biste ih temperirali i spriječili zgrušavanje. Postupno umiješajte smjesu s jajima natrag u lonac, neprestano miješajući dok juha ne postane svilenkasta. Ugasite vatru, začinite solju i paprom i poslužite

Dobar tek!