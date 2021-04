Kava je nekima važnija od bilo čega - ujutro kuhaju prvu kavu kao da je sveti gral... no, neki na kraju cijele priče mogu imati problema jer je piju tijekom cijelog dana.

Znakovi koji pokazuju da unosite previše kofeina mogu biti prilično suptilni. Kofein je jedan od glavnih sastojaka kave, a ovih sedam znakova pokazuju da možda pijete previše kave, što može biti štetno za vaše zdravlje.

Boli vas trbuh - europski su znanstvenici 2017. godine otkrili da određeni spojevi u kavi potiču lučenje želučane kiseline u želučanim stanicama. Uzimanje nekih lijekova bez recepta može kratkotrajno neutralizirati kiselinu, ali ako sumnjate da vas trbuh boli zbog prekomjernog ispijanja kave, trebali biste na neko vrijeme smanjiti unos.

Imate glavobolje - umjerena količina kofeina može ublažiti glavobolje, navodi studija objavljena u časopisu The Journal of Headache and Pain. Kofein je čest sastojak mnogih lijekova protiv glavobolje koji se prodaju bez recepta.

Imate proljev - kava ima laksativna svojstva, a ako popijete više od dvije ili šalice kave dnevno, možete imati proljev, navodi Međunarodna zaklada za gastrointestinalne poremećaje. Ako vam se ovo često dešava, Zaklada preporučuje da postepeno smanjujete unos kofeina.

Imate tremu - kava vas može razbuditi, ali ponekad izaziva i osjećaj treme. Kofein ubrzava vaš središnji živčani sustav, zbog čega možete biti nervozni. Savjetuje se da ne pijete više od tri šalice ako vam se ovo događa.

Ne možete spavati - nesanica može biti znak da pijete previše kave. Kava se u sustavu zadržava u prosjeku oko pet sati. Prema tome, ako u kasnim poslijepodnevnim satima popijete šalicu kave, to može poremetiti vaš ritam spavanja. Da biste riješili ovaj problem, pokušajte popiti posljednju šalicu kave najkasnije do podneva.

Osjećate tjeskobu i anksioznost - nacionalni institut za mentalno zdravlje preporučuje ljudima koji pate od anksioznosti izbjegavanje kofeina. Naime, previše kave može pogoršati tjeskobu i anksioznost. U studiji iz 1990. godine objavljenoj u časopisu Psychosomatic Medicine, 25 muškaraca dobivalo je umjerenu dozu kofeina ili placebo prije stresnog zadatka. Muškarci koji su redovito pili kavu imali su viši krvni tlak, hormone stresa i otprilike dvostruko veću razinu stresa zbog kofeina u usporedbi sa skupinom muškaraca koji su uzimali placebo.

Ubrzani otkucaji srca - ubrzani otkucaji ili palpitacija srca može biti uzrokovana konzumacijom previše kave i kofeina, nikotina, pa čak i alkohola. U nekim slučajevima, ubrzano kucanje srca može uzrokovati vrtoglavicu, pa čak i nesvjesticu. Prema studiji iz 2017. godine objavljenoj u časopisu Frontiers in Psychiatry, 94 posto liječnika preporučuje pacijentima koji imaju ubrzane otkucaje srca da izbjegavaju kofein.

Međutim, ako pijete previše kave tijekom duljeg vremenskog razdoblja, to se može negativno odraziti na vaše glavobolje, piše The Healthy.

Simptomi uključuju glavobolju i umor, otkrili su istraživači Johns Hopkinsa. Ako primijetite ove simptome kod sebe, savjetuje se da postepeno smanjite unos kofeina.