Recimo, sve je popularnija kava sa zobenim mlijekom... što nije dobro za vas...

Iako se smatra bogatim izvorom vlakana, kalcija i vitamina D, nutricionisti ističu da sadrži znatno više ugljikohidrata, dodanih šećera i ulja od ostalih biljnih napitaka, poput bademovog mlijeka, piše Express.co.uk.

Nutricionistica Melissa Rifkin pojasnila je za magazin Parade: "Latte sa zobenim mlijekom može biti dio zdrave prehrane, ali sam po sebi nije nutritivno cjelovit obrok." Istaknula je kako većina napitaka sa zobenim mlijekom ima nizak udio proteina i masti - dva ključna nutrijenta koji stabiliziraju šećer u krvi i pružaju osjećaj sitosti.Iako se smatra bogatim izvorom vlakana, kalcija i vitamina D, nutricionisti ističu da sadrži znatno više ugljikohidrata, dodanih šećera i ulja od ostalih biljnih napitaka, poput bademovog mlijeka, piše Express.co.uk.

Slično mišljenje dijeli i nutricionistica Nour Zibdeh, koja naglašava da zobeno mlijeko zbog visokog udjela ugljikohidrata može uzrokovati nagli porast razine šećera u krvi ako se konzumira ujutro. To nije slučaj s kravljim mlijekom koje prirodno sadrži proteine i masti koji uravnotežuju šećere. Prema njezinu mišljenju, upravo nedostatak tih elemenata u zobenom mlijeku dovodi do "izrazito naglih skokova glukoze u krvi".

Usporedba sa "škrobnim napitkom"

Na nedostatke zobenog mlijeka upozorila je i francuska biokemičarka Jessie Inchauspé. Ona konzumaciju zobenog mlijeka uspoređuje s ispijanjem "tekućeg škroba", objašnjavajući da je zob žitarica, a žitarice su zapravo škrob. Prema njezinim riječima, ispijanje napitka s tako visokom koncentracijom glukoze rezultira snažnim metaboličkim šokom za organizam.

Kako uravnotežiti obrok?

Unatoč upozorenjima, stručnjaci napominju da zobeno mlijeko ne treba u potpunosti izbaciti iz prehrane, već ga konzumirati pametnije. Onima koji ne žele odustati od kave sa zobenim mlijekom preporučuje se kombiniranje s hranom bogatom proteinima i zdravim masnoćama, poput jaja ili grčkog jogurta. Takav doručak pomoći će u stabilizaciji šećera u krvi i spriječiti nagli pad energije tijekom dana.

Stoga, ako pijete kavu - neka bude crna ;)